Les constructeurs réagissent à la création du LMDh

On l’attendait depuis longtemps, on nous en parlait depuis longtemps, ça y est enfin. L’IMSA et l’ACO ont réussi à s’entendre et “s’unir”. Cela se traduit par une nouvelle catégorie, le LMDh, formule qui permettra aux marques de participer au WEC, mais aussi à l’IMSA WeatherTech avec les mêmes prototypes. A l’issue de cette annonce vendredi soir, les principaux constructeurs n’ont pas tarder à réagir avec, pour la plupart, une attitude attentiste vis-à-vis de la plateforme commune de prototypes. Les détails du futur règlement seront annoncés en mars lors du Super Sebring, meeting commun IMSA / WEC. (In English)

Pascal Zurlinden, directeur du programme officiel Porsche GT, a réagi à cette convergence. “A la fin, c’est un moment historique pour les courses de voitures de sport. Nous n’avons pas encore les détails sur les règlements car ils ne sont pas encore publiés. Ils ont encore beaucoup de travail et nous ne sommes pas impliqués, mais nous devrons nous pencher sur la question lorsque nous examinerons chaque règlement. Pour ce qui est de la plateforme proprement dite, je pense que, pour tous les constructeurs et pour le sport, c’est une plateforme formidable. Voyons où l’avenir nous mènera.”

@Porsche

Cadillac, impliqué en IMSA via la catégorie DPi existante, a également accueilli la nouvelle avec joie. Mark Kent, directeur de General Motors Racing, “Cadillac félicite l’IMSA et l’ACO pour leur annonce de convergence dans la catégorie reine des courses de prototypes. Depuis l’introduction de la Cadillac DPi-V.R en 2017, nous avons connu un énorme succès en Amérique du Nord dans la série IMSA et nous sommes encouragés par la perspective d’une formule internationale pour l’avenir des courses de prototypes. Une fois que nous aurons obtenu plus de détails, nous évaluerons si notre participation s’aligne sur la vision future de notre entreprise”.

Mazda est sur la même longueur, c’est à dire dans l’attente des règlements avant de pouvoir se prononcer. Nelson Cosgrove, directeur de Mazda Motorsports. “C’est passionnant ! Pour les gens qui ont à peu près mon âge, c’est époustouflant de voir enfin tout cela se concrétiser. Pour beaucoup de personnes dans la salle (de la conférence de presse, ndlr), le rêve de courir à Daytona et au Mans est énorme, beaucoup de constructeurs ont aussi ce rêve. Je pense que ce sera une période très excitante au cours des 60 à 90 prochains jours, car nous verrons de plus en plus à quoi ressembleront les règlements techniques.”

@Mazda Motorsports

“Nous devrons voir quelles sont les règles et ce qu’il faut faire pour faire partir du groupe mondial. Nous menons actuellement un programme national avec une branche nord-américaine de Mazda, et, avec le LMDh, il s’agit évidemment d’un programme mondial beaucoup plus vaste. Nous allons devoir examiner ce que c’est. J’ai envoyé un SMS à Masahiro Moro, PDG de Mazda North America, pendant la réunion pour le tenir au courant. Il est actuellement au Japon, c’est donc l’un des sujets dont nous allons parler”.

Jens Marquardt, directeur de BMW Motorsport, a loué la capacité de l’ACO et de l’IMSA d’ avoir atteint un accord commun. La marque allemande, qui a quitté le WEC en juin 2019 à l’issue des 24 Heures du Mans, s’était auparavant exclue du programme Hypercar du Mans, en invoquant l’absence d’un équivalent sur route autour duquel elle pourrait modeler un programme, mais elle a davantage soutenu une discipline de type DPi ces derniers mois. “Je pense que Jim (France, président de l’IMSA) et Ed (Bennett, directeur général de l’IMSA, ndlr) ont bien rectifié le tir. Je pense qu’aujourd’hui est un grand jour pour les fans d’endurance. Grâce à cette coopération et à cette convergence, les fans pourront voir plus souvent de belles voitures sur de grands circuits. Je suis un grand fan des coopérations. En même temps, je suis un grand supporter des réglementations et des spécifications automobiles.”

@BMW

De leur côté, Toyota et Aston Martin, les deux constructeurs ayant déjà signé pour la première saison de la formule Hypercar en 2020/2021, ont également répondu à la création d’une plateforme commune. On ne sait pas encore officiellement si les voitures LM Hypercar seront éligibles pour courir aux côtés de la plateforme mondiale LMDh en IMSA.