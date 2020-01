“Trop tôt pour dire” si l’Hypercar sera éligible en l’IMSA

Confirmé vendredi, l’IMSA et l’ACO ont officiellement signé un accord qui prévoit une plateforme commune de prototypes, avec un début prévu pour la saison 2021/2022 du WEC et en 2022 pour l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Alors que le LMDh (le nouveau nom de cette catégorie) sera éligible dans les deux championnats et que la catégorie Le Mans Hypercars a été confirmée pour un cycle de cinq saisons en WEC, les dirigeants des deux organismes n’ont pas pris d’engagement quant à l’éligibilité potentielle des Hypercars au championnat IMSA WeatherTech.

“Il est trop tôt pour dire (si les Hypercars du Mans seront autorisées à participer au championnat IMSA WeatherTech SportsCar Championship)”, a déclaré le directeur général du WEC, Gerard Neveu. “Vous devez attendre l’annonce de Sebring concernant les détails techniques exacts des voitures. Selon le niveau de performance, vous saurez si c’est possible ou non. C’est ouvert et les techniciens travaillent sur les détails. Franchement, une grande partie du travail a déjà été accomplie. Nous ne partons pas d’une page blanche, mais c’est en cours de réalisation. Dans quelques semaines, nous aurons les détails exacts”.

Le président de l’IMSA, John Doonan, s’est fait l’écho des sentiments de Gérard Neveu en déclarant que le processus BoP “dictera” si le prototype de l’ACO et la formule Hypercar basée sur la production seront également éligibles en Amérique du Nord. “Nous ne savons pas encore”, a déclaré John Doonan à Sportscar365. “Le processus BOP va dicter. Aujourd’hui, il s’agit de parvenir à une convergence, c’est le but. Ce sera un défi avec la BoP, quelle que soit la façon dont nous le voyons. Pour l’instant, la vision est que LMDh peut fonctionner en IMSA, en WEC et au Mans.”

De son côté, Gérard Neveu a souligné que “rien n’a changé” en ce qui concerne l’éligibilité de l’Hypercar en WEC par rapport à ce qui a été annoncée en juin dernier et qui durera jusqu’en 2026. Toyota et Aston Martin sont en train de construire des voitures, conformes à ces réglementations, qui seront lancées lors de la saison 2020-21 du WEC.

Gérard Neveu poursuit en parlant des constructeurs déjà impliqués. “Maintenant, vous aurez plus de possibilités de rejoindre ces catégories supérieures, donc rien ne change. Ces personnes (les constructeurs de LM Hypercar) ont déjà été informées sur le LMDh. Nous leur avons déjà parlé et ils vont communiquer eux-mêmes. Le retour que nous avons est qu’ils sont très heureux du fait que cela donne la possibilité d’avoir un meilleur réseau avec plus de concurrents.”

Il a également déclaré qu’il espérait, personnellement, que des mesures pourraient être mises en place pour permettre à des marques comme Toyota et Aston Martin de participer aux épreuves de l’IMSA, telles que les 24 Heures de Daytona et les 12 Heures de Sebring. “Imaginez les Toyota… pouvez-vous imaginer qu’elles puissent courir de ce côté de l’océan pour de grands événements comme Sebring ou Daytona ? Voyons ce qui est possible. Il est trop tôt pour répondre à cette question. Nous devons d’abord finaliser toutes les définitions techniques, ensuite nous saurons exactement quel est le niveau de performance et ce qu’il est possible de faire.”

Toyota a indiqué son désir de poursuivre avec la technologie hybride sur mesure, ce que LMDh ne proposera pas avec un groupe motopropulseur hybride spécifique. “Nous voulons avoir la possibilité d’améliorer notre technologie hybride adaptée à la route en WEC et nous nous réjouissons de pouvoir tester notre technologie face à un nombre encore plus important de constructeurs. Nous sommes sûrs que cela va créer encore plus d’excitation pour les fans d’endurance dans la nouvelle ère de l’Hypercar du Mans”.