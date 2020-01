Aston Martin Racing attend plus de détails sur la catégorie Hypercar/LMDh

Hypercar ou LMDh ? Les constructeurs vont devoir faire un choix. Aston Martin, Peugeot, Toyota et Glickenhaus ont opté pour la première solution sachant qu’au moment de choisir, il n’y avait qu’un projet possible dans la balance. La Valkyrie a été choisie pour représenter Aston Martin Racing au Mans et en WEC.

Suite à l’annonce d’une plateforme commune, Aston Martin a tenu à réagir à la plateforme commune lancée par l’ACO et l’IMSA :

“Aston Martin Racing est heureux de constater que l’avenir de la catégorie reine des courses de voitures de sport a été assurée, que la FIA, l’ACO et l’IMSA ont pu travailler ensemble pour trouver une voie commune. Nous attendons avec intérêt d’autres détails sur la nouvelle catégorie Hypercar/LMDh et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec toutes les parties afin de veiller à ce que la vision Hypercar conserve la position qui lui revient au sein de la compétition mondiale des voitures de sport.”