IMSA : présentation de la manche de Charlotte

Épreuve : 8e épreuve de la saison IMSA WeatherTech 2020, le Motul 100% Synthetic Grand Prix

Circuit : Charlotte Motor Speedway ROVAL, Concord, North Carolina, 2.32-mile (soir 3,734 km), 10 virages. Première venue de l’IMSA sur ce tracé routier qui, comme celui du Daytona International Speedway, utilise une partie de la piste ovale en combinaison avec une partie infield.

Date : du 9 au 10 octobre 2020

Durée : course sprint de 100 minutes uniquement réservée aux GT. Il s’agit du 2e meeting exclusivement dédié aux GT et c’est la manche la plus courte de l’année.

Le programme (heure française) :

Essais Libres 1 : vendredi 9 octobre de 23 h 30 à 00 h 30

Essais Libres 2 : samedi 10 octobre de 15 h 45 à 17 h 00

Qualifications : samedi 10 octobre de 20 h 00 à 20 h 40

Course : samedi 10 octobre (dimanche 11 en France), départ à 02 h 05, arrivée à 04 h 45

La liste des engagés :

C’est la première visite du championnat sur ce tracé de Charlotte et on attend 6 GTLM et 12 GTD (notre présentation ICI). La liste des engagés actualisée par l’IMSA est ICI

La BoP :

La Balance de Performance a été modifiée pour deux voitures (lire ICI)

Les courses de support :

Aucune. Ce meeting est juste commun avec le Nascar

Live Timing & Résultats :

scoring.imsa.com ou sur l’application IMSA

Où suivre la course ?

Elle sera diffusée comme d’habitude sur IMSA TV…

Le point au championnat

Corvette Racing semble avoir fait plus ou moins le break en GTLM suite à la manche de Mid-Ohio. Ses deux équipages sont en tête avec une bonne avance pour Jordan Taylor et Antonio Garcia (#3), 17 points, au championnat des pilotes (226). Derrière, on trouve Gavin / Milner (Corvette #4, 209), puis les deux duos BMW, Spengler / De Fillippi (BMW #25, 204) et Krohn / Edwards (BMW #24, 199). Les deux équipages Porsche qui n’ont pas couru à Mid-Ohio, Covid-19 oblige, sont bien distancés et ferment la marche : Bamber / Vanthoor (#912, 171) et Tandy / Mako (#911), 171 également ! Les tenants du titre seront de retour ce week-end.

Chez les constructeurs, Corvette est en tête avec 237 unités devant BMW (226) et Porsche (186).

Mario Farnbacher / Matt McMurry (Acura #86) n’ont terminé que 5e lors de la dernière manche, mais conservent la tête du championnat Pilotes GTD. Ils comptent 176 points, mais voient Aaron Telitz (Lexus #14), 2e, fondre sur eux (à 3 longueurs). Son coéquipier, Jack Hawksworth (Lexus #14) est 3e à 5 points et devance Patrick Long / Ryan Hardwick (Porsche #16) avec 164 points à leur compteur. Gar Robinson et Lawson Aschenbach (Mercedes #74) sont 5e avec 160 points.

Au niveau des constructeurs, Lexus reprend la tête (183 points) pour… un point face à Acura ! Porsche (170), Mercedes-AMG (167), Lamborghini (165), BMW (159) suivent…