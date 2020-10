IMSA : la BoP modifiée avant la manche de Charlotte

Ce week-end, ce sera la 2e manche IMSA 2020 (Charlotte Roval) uniquement réservée aux GT après celle de VIRginia. Avant cette course, la Balance of Performance a été modifiée, mais pour deux autos seulement, les deux qui ont manqué la dernière course du championnat IMSA WeatherTech SportsCar.

Dans le dernier bulletin technique IMSA publié, la Porsche 911 RSR-19 roulera avec une réduction de 15 kg. Ce sera d’ailleurs le grand retour de la marque allemande en IMSA après avoir manqué la manche de Mid-Ohio après que trois des quatre pilotes aient été mis en quarantaine suite à plusieurs tests COVID-19 positifs à l’issue des 24 Heures du Mans.

L’autre bénéficiaire sera la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 qui aura une puissance accrue d’environ 6,7 chevaux en GTD. L’augmentation de la puissance de la Ferrari s’accompagne de 5 kg supplémentaires et d’une augmentation d’un litre de sa capacité en carburant. La Ferrari de la Scuderia Corsa a également manqué la dernière manche, mais pas pour les mêmes raisons que les Porsche. Cooper MacNeil a préféré se concentrer sur le Ferrari Challenge North America ce week-end là sur le circuit de Laguna Seca. Cela sera d’ailleurs à nouveau le cas pour la manche de Charlotte Roval de ce week-end, malgré une BoP un peu plus favorable, le Ferrari Challenge North America étant au Sebring International Raceway. La Ferrari 488 GT3 #63 devrait faire son retour à Petit Le Mans le week-end suivant.

Pas de changement pour les autres voitures que ce soit en GTLM ou en GTD.