IMSA : 18 voitures pour la manche de Charlotte, Porsche de retour

Après la dernière course disputée à Mid-Ohio, place maintenant à un sprint de 100 minutes, l’épreuve la plus courte de la saison. Elle se déroulera du 9 au 10 octobre prochain sur le circuit routier du Charlotte Motor Speedway Roval.

Il s’agit surtout d’un meeting, comme ce fut déjà le cas au VIRginia International Raceway, réservé uniquement aux GTLM et GTD. On compte six GTLM, deux Corvette C8.R, deux BMW M8 GTE et, surtout, le retour des deux Porsche 911 RSR qui ont manqué la dernière épreuve par mesure de précaution lorsque plusieurs des membres de Porsche ont été testés positifs au Covid-19 après les 24 Heures du Mans. Porsche GT Team alignera ses deux voitures à la recherche de la première victoire de la saison.

Douze GTD seront au départ. On note deux changements. Sur la Lexus RC F GT3 #12 d’AIM Vasser Sullivan, Michael De Quesada remplacera Frankie Montecalvo. Jeff Kingsley, l’actuel leader en Porsche GT3 Cup Challenge USA by Yokohama, fera ses débuts en IMSA WeatherTech. Il rejoindra Paul Holton sur la McLaren 720S GT3 #76 de Compass Racing en remplacement de Corey Fergus qui est rentré chez lui pour être auprès de sa femme qui attend le premier enfant du couple.