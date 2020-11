Will Stevens (Panis Racing) : “Mon objectif reste de disputer l’ELMS et le WEC à nouveau en 2021 !”

Will Stevens a eu une saison chargée entre l’European Le Mans Series sur l’ORECA 07 #31 de Panis Racing et le WEC avec l’ORECA 07 #37 de Jackie Chan DC Racing. Le Britannique a été solide dans les deux championnats et termine dans les 5 premiers dans les deux séries. Maintenant place à 2021 pour l’ancien pilote de Formule 1. Il s’est confié à Endurance Info sur son avenir !

Pas de victoire, pas de pole position cette année en ELMS, mais un podium à Spa (3e) et une première ligne à Portimão. Etes-vous satisfait ou déçu de votre saison 2020 ?

« En tant qu’équipe, nous avons été plus forts cette année. Nous avons fait de bonnes courses, mais à chaque séance de qualification, nous avons eu un souci. Nous avons tout le temps été en mesure de signer de bons temps, mais, systématiquement, quelque chose nous en a empêché sauf lors de la séance de Portimão (2e temps pour le Britannique, ndlr). Cette fois-ci, la séance a été sans incident, nous avons enfin pu montrer notre vrai potentiel et avons été, de loin, les meilleurs en pneus Goodyear. 2020 est l’opposé de 2019 où nous étions fort en qualifs, mais moins constants en course. Au final, nous manquons le podium au championnat (4e au championnat Equipes / Pilotes, ndlr), mais plus par manque de chance. Nous aurions pu être plus haut au classement sans cet abandon au Paul Ricard et avec plus de réussite en qualification, notre point faible en quelque sorte, car nous avons toujours été parmi les plus rapides en course. Ce fut un plaisir de travailler avec Nico (Jamin) et Julien (Canal). Nous avons formé un excellent trio. C’était ma troisième année avec l’équipe. Ce qu’il faut retenir, c’est que nous grandissons et progressons constamment ! »

Vous roulez en parallèle en WEC. Comment s’est passée votre saison au sein de Jackie Chan DC Racing ?

« Nous avons été solides tout au long de la saison et nous avons su tirer le maximum de notre package. Nous avons été dans le coup au championnat tout le temps jusqu’aux 24 Heures du Mans, course qui a été super frustrante pour nous car nous pensions vraiment que nous avions la voiture pour gagner. Notre rythme était vraiment très bon jusqu’au moment où nous avons dû nous arrêter. Nous savions que nous pouvions l’emporter, tout comme Sebring car Jota et Goodyear y auraient été très forts. Manquer Sebring fut l’une des pires choses. Si nous avions ensuite réussi un bon Le Mans, nous aurons été en lice pour un bon final à Bahrain (il finit sur une victoire et termine 5e du classement final Pilotes LMP2, ndlr). En tout cas, nous n’avons pas à rougir, nous avons fait le meilleur travail possible pendant cette saison et je dois dire que j’ai été heureux de passer ma saison avec Ho-Pin (Tung) et Gabriel (Aubry) ! »

Vous avez eu des 24 Heures du Mans bizarres avec cette disqualification (Gabriel Aubry a reçu une aide extérieure pour pouvoir rejoindre son stand). Pourtant ce genre de mésaventure n’arrive plus trop fréquemment maintenant…

« Je n’étais pas dans la voiture quand cela est arrivé, donc je ne sais pas exactement ce qu’il s’est passé. Nous avons perdu la télémétrie de la voiture, il y a eu un souci électrique. Ce fut ensuite un peu la confusion. Il y a eu pas mal de soucis, nous avons essayé de les réparer. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas eu un problème technique. Mais c’est comme cela, nous avons été mis hors course ! (retrouvez le récit de cette mésaventure par Gabriel Aubry ICI) »

Quel sera votre programme en 2021 ? Commençons par l’ELMS…

« Pendant un moment, il y a eu une période une peu floue sur la catégorisation de pilotes et les composition des équipages. Maintenant, on sait à quoi s’en tenir. Je suis avec Panis Racing depuis un bon moment maintenant, nous avons grandi ensemble et l’équipe s’est développée. Donc je n’ai pas de plans solides ni de programmes définitifs pour l’instant. De nouvelles équipes vont faire leur apparition, je dois voir cela tout en évaluant la possibilité de faire l’ELMS plus le WEC. C’est toujours difficile ce type de double programme surtout au moment des 24 Heures du Mans car l’équipe ELMS me veut aussi pour cette épreuve, mais si je suis déjà engagé avec l’écurie WEC…C’est un peu piégeux tout cela, mais mon objectif reste de disputer les deux à nouveau en 2021. »

Au niveau du WEC, on a entendu dire que Jackie Chan DC Racing pourrait ne pas continuer en 2021. Jota Sport pourrait engager une ou deux voitures. Votre équipe actuelle, Panis Racing, est aussi intéressée pour faire du WEC. Où en est-on ?

« Le WEC est vraiment attractif pour les équipes avec une saison qui redescend à six meetings, je pense que du point de vue budget, c’est un peu plus facile. Le nombre d’autos au départ pourrait être en légère augmentation ce qui est une bonne chose. Pour être honnête, je ne sais pas où on en est avec Jota et Jackie Chan DC Racing. Nous avons fini la saison de la meilleure des manières avec cette victoire aux 8 Heures de Bahrain. Maintenant, nous allons voir ce qui va se passer ! »