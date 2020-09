Gabriel Aubry (Jackie Chan DC Racing) : “La course ne s’est pas perdue sur la disqualification”

Trois ans après avoir placé ses deux LMP2 sur le podium scratch des 24 Heures du Mans, Jackie Chan DC Racing avait un bon coup à jouer cette année, cette fois pour un podium LMP2. Gabriel Aubry, Ho-Pin Tung et Will Stevens étaient en course pour une place sur le podium mais l’ORECA 07 du trio a été disqualifiée en pleine nuit, chose plutôt rare. Alors qu’il était en panne au niveau d’Arnage, Gabriel Aubry a reçu une aide extérieure pour pouvoir rejoindre son stand. On ne parle pas de triche volontaire mais bien d’une mauvaise interprétation du règlement.

“En repartant des stands, je suis tombé en panne”, a déclaré Gabriel Aubry à Endurance-Info. “J’ai été contraint de m’arrêter en bord de piste à Arnage suite à un problème électrique. Le matin de la course, on s’était entraîné, je connaissais les procédures et nous disposions d’une sacoche qui comprend une clé pour ôter la carrosserie, une pince coupante et une torche. Je savais que je ne pouvais pas m’éloigner de plus de 10 mètres de la voiture. Vu que c’était une panne électrique, la radio ne fonctionnait plus. Le matin, je me disais que jamais je ne me servirais de la sacoche.”

Pour prévenir le stand en cas de problème, un téléphone était aussi dans la sacoche. “Le téléphone avait une carte prépayée sauf qu’il n’y avait pas le moindre crédit sur la carte. Un photographe m’a alors prêté le sien pour appeler le stand une fois que la voiture était poussée en dehors de la piste.”

En attendant l’arrivée d’un membre de l’équipe sur place, Gabriel Aubry a eu le temps de gamberger : “J’avais en tête les images de la DeltaWing arrêtée sur le circuit avec le pilote qui tentait une réparation de fortune avec l’équipe derrière le grillage qui le guidait. Je savais que je ne pouvais pas repartir seul et j’étais trop loin du stand pour pousser. Je savais aussi que personne ne pouvait intervenir sur la voiture mais je pensais qu’on pouvait me faire passer quelque chose.”

C’est ce qui est arrivé et la disqualification a été prononcée par les officiels. “La course ne s’est pas perdue sur la disqualification mais bien sur la panne”, explique le Français. “Sans ce souci, nous aurions été dans le match. 2020 n’est vraiment pas mon année. A Daytona, on mène la catégorie durant 19 heures et là nous étions en tête avant le souci électrique.”

En trois participations aux 24 Heures du Mans dans la catégorie LMP2, Gabriel Aubry a toujours été en mesure de jouer la victoire mais cela ne s’est pas concrétisé. En 2018, un pneu éclate, en 2019 il termine deuxième après avoir perdu du temps suite à une crevaison et cette année, c’est l’alternateur qui a fait des siennes. “La chance allait enfin tourner”, lâche le pilote Jackie Chan DC Racing touché en plus par le Covid-19 à Spa. “Sur les trois soucis rencontrés au Mans, j’étais dans l’auto à chaque fois. Tous les ans, nous sommes là, l’équipe est au top mais il y a toujours un grain de sable.”

Gabriel Aubry travaille maintenant pour 2021 avec l’envie de continuer dans un prototype pour retrouver le podium des 24 Heures du Mans, cette fois sur la plus haute marche.