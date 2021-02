Toyota Gazoo Racing dévoile ses plans 2021

Toyota Gazoo Racing a levé le voile sur l’intégralité des programmes 2021 de la marque japonaise.

Le programme WEC est bien entendu celui qui concerne l’Endurance. Deux GR010 HYBRID débuteront cette saison dans la catégorie Hypercar sur la scène mondiale. Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez rouleront sur la #7. Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley se partageront le volant de la #8.

Le programme TGR Challenge WEC est suspendu compte tenu de la pandémie. Kenta Yamashita, qui roulait la saison dernière en WEC chez High Class Racing, se concentrera cette année sur les courses au Japon en SUPER GT (GT500) et Super Formula.

Pour la partie GT3, six Lexus RC F GT3 rouleront cette saison. Deux sont présentes en IMSA avec Vasser Sullivan. Le SUPER GT aura lui aussi deux Lexus, une pour K-tunes Racing, une pour arto Ping An Team Thailand. apr en fera rouler une en Super Taikyu Series et Toyota Team Thailand en aura une en Thailand Super Series.

Les activités vont se développer en GT4. Plus de 20 GR Supra GT4 ont été vendues à travers le monde. Seules cinq autos ont roulé en 2020. Au moins sept autos sont attendues cette année en Europe, sept au Japon et cinq en Amérique du Nord.

Compte tenu de la situation sanitaire, on ne verra pas Toyota Gazoo Racing aux 24 Heures du Nürburgring en juin prochain.

La catégorie GT500 du SUPER GT sera toujours un axe important de Toyota avec la présence de six GR Supra. Les équipages GT500 et GT300 étaient déjà annoncés ici. On sait maintenant que la Lexus RC F GT3/arto Ping Ang Team Thailand roulera en gommes Yokohama, mais on attend toujours l’équipage.