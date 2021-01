Toyota en 2021, l’Honneur du Samouraï !

Toyota a annoncé ses équipages pour le Super GT version 2021. Comme l’an dernier, six Toyota Supra GR rouleront dans le championnat dans la catégorie GT500. Pour rappel, 2020 marquait les débuts de l’auto dans la série japonaise.

Sur la #14 de TGR Team Eneos Rookie (Bridgestone), on trouvera le duo Kazuya Oshima / Kenta Yamashita, ce dernier revenant en Super GT après sa pige en LMP2 chez High Class Racing en WEC. Il s’agit des champions 2019. Sur la #19 de TGR Team WedSport Bandoh (Yokohama), Yuji Kunimoto et Ritomo Miyata se partageront le volant, il s’agit du même équipage qu’en 2020.

Le Français Sacha Fenestraz reste chez Team Tom’s sur la #37 en compagnie de Ryo Hirakawa, vu en ELMS chez TDS Racing il y a quelques années en LMP2. La seconde auto du team TOM’S (#36) sera confiée à Sho Tsuboi et Yuhi Sekiguchi. A noter que ces deux autos rouleront en Bridgestone.

@Tom’s

Pour finir, Yuji Tachikawa et Hiroaki Ishiura se partageront toujours le volant de la #38 chez Zent Cerumo. Pas de changement non plus chez Team SARD qui fera confiance à Heikki Kovalainen et Yuichi Nakayama sur la #39. Là aussi, les deux Supra GR seront chaussées en Bridgestone. A noter la disparition de cette liste de Nick Cassidy qui est parti en Formule E.

Du côté du GT300, pas moins de sept Toyota seront alignées. Chez APR, les deux Toyota Prius seront confiées à Hiroaki Nagai et Nanbu Orido sur la #30 (en Yokohama) et Koki Saga / Yuki Nakayama sur la #31 (en Bridgestone). Saitama Toyopet Green Brave n’aura qu’une seule auto, une Toyota GR Supra GT qui répond à la réglementation JAF (Japan Automobile Federation). Elle portera le #52 pour Hiroki Yoshida et Kohta Kawaai (Bridgestone).

Les autres équipes n’auront également qu’une seule auto, c’est le cas de LM Corsa (Dunlop) avec sa Toyota GR Supra GT. Hiroki Yoshimoto poursuit sa collaboration avec l’écurie sur la #60, mais il aura un nouveau coéquipier à ses côtés, Shunsuke Kohno qui arrive de la F3 Japonaise.

Pour terminer, K-tunes Racing (Dunlop) alignera sa Lexus RC F GT3 #96 pour Morio Nitta et Sen Sakaguchi et Max Racing (Yokohama) sa Toyota GR Supra GT #244 pour Atsushi Miyake et Yuui Tsutsumi.

A noter que une 7e auto sera donc alignée, mais pour le moment on ne connait que son numéro (#35) et son manufacturier (Yokohama). L’an dernier, ce dossard était attribué à arto Ping An Team Thailand, la structure de Mathias Beche.

La première manche aura lieu les 10 et 11 avril sur le circuit de Okayama.

Calendrier Super GT 2021 :

10-11 avril : Okayama

3-4 mai : Fuji

29-30 mai : Suzuka

Date à confirmer : Chang International Circuit de Buriram – Thaïlande

Date à confirmer : Sepang – Malaisie

11-12 septembre : Sugo

23-24 octobre : Autopolis

6-7 novembre : Motegi