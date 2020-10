PCCF, Spa (C1) : Marvin Klein s’impose sur le fil

Si Ayhancan Güven est parti depuis la pole de la course 1 du meeting Porsche Carrera Cup France de Spa-Francorchamps, c’est bien Marvin Klein qui s’est imposé à l’issue des 12 tours de course. Le pilote du Martinet by Alméras a devancé son compagnon d’écurie de 0.449s. C’est donc une victoire sur le fil pour Marvin Klein sur le pilote turc.

La dernière marche du podium est revenue à Florian Latorre (CLRT). On trouve ensuite trois pilotes BWT Lechner Racing avec respectivement Jaxon Evans, Jean-Baptiste Simmenauer et Richard Wagner.

Sylvain Noël (Racing Technology) s’est imposé en Pro-Am devant Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing) et Christophe Lapierre (Sébastien Loeb Racing).

Emil Caumes (CLRT) a devancé Maxence Maurice (IMSA Performance) et François Lansard (CLRT) en Am.

