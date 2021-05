Paul Ricard (C2) : une de plus pour Boccolacci (Martinet by Alméras) !

Jaxon Evans et Dorian Boccolacci ont été au-dessus du lot lors de la course 2 de la Porsche Carrera Cup France au Paul Ricard. Le Néo-Zélandais et le Français, tous deux roulant pour le compte de Martinet by Alméras.

A l’arrivée, c’est Dorian Boccolacci qui a eu le dernier mot. Le local de l’étape décroche par la même occasion un troisième succès en quatre courses. Jaxon Evans étant transparent au championnat, Boccolacci fait un sans-faute depuis le début de saison. Sous le damier, le pilote de la Porsche 911 GT3 Cup #19 a devancé Jaxon Evans de 2.396s. L’écart est rarement monté au-dessus de la seconde sur la majeure partie de la course, même si les derniers tours ont été plus compliqués pour le Néo-Zélandais qui s’est retrouvé sous la menace de Florian Latorre.

La dernière marche du podium a été disputée entre deux pilotes CLRT. C’est finalement Florian Latorre qui a devancé Marvin Klein.

Le top 5 est complété par Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing) et Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras).

Sur un tracé qu’il connaît bien, Nicolas Misslin s’est imposé en Pro-Am. Le pilote BWT Lechner Racing a devancé François Lansard (CLRT) et Jérôme Boullery (YDEO by Racing Technology), ce dernier étant l’auteur d’une petite figure en fin de course. En terminant en queue de peloton, Christophe Lapierre (Pierre Martinet by Alméras) a perdu de gros points.

Maxence Maurice (IMSA Performance) a une nouvelle fois été dominateur en Am. Tugdual Rabreau (CLRT) et Franck Leherpeur (CLRT) complètent le podium.

