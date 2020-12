Nick Tandy : “J’espère être le prochain représentant britannique de l’héritage de Corvette Racing !”

Coup de tonnerre le 3 décembre dernier. Alors qu’il venait de gagner coup sur coup Petit Le Mans et les 12 Heures de Sebring sur sa Porsche 911 RSR #911 en compagnie de Fred Makowiecki et Matt Campbell (PLM) et Earl Bamber (Sebring), Nick Tandy annonce avoir signé chez Corvette Racing. Il quitte ainsi la maison qu’il a toujours connue, Porsche Motorsport, après huit ans de bons et loyaux services. Il s’en va remplacer Oliver Gavin sur la Corvette C8.R #4 pour la saison 2021 de l’IMSA WeatherTech et espère ainsi marcher sur les traces de son compatriote.

Oliver Gavin a rejoint Corvette en 2002 (et il n’est jamais parti) et est devenu son pilote le plus ancien, accumulant les succès dont cinq titres Pilotes en IMSA et cinq victoires de classe en 18 participations consécutives aux 24 Heures du Mans. Nick Tandy va essayer de marcher dans les pas d’Oliver Gavin. Le vainqueur des 24 Heures du Mans 2015 revient sur son choix qui tourne autour de l’attrait du programme Corvette Racing qui existe depuis plus de dix ans.

“L’une des raisons pour lesquelles le programme Corvette Racing est si bien vu dans le sport automobile est parce qu’il existe et qu’il est en compétition au plus haut niveau depuis si longtemps”, a déclaré Nick Tandy à Sportscar365. “Lorsque vous recherchez un programme de course, vous ne voulez pas quelque chose qui est en place pendant un an puis hors service pendant dix autres. Ce que Corvette Racing a réalisé dans le passé et ses projets pour l’avenir de la C8.R ont fait définitivement partie de l’attrait. Je veux suivre les traces d’Oliver Gavin, que j’admire depuis très longtemps (les deux hommes sont issus du même village, ndlr), avant même d’avoir participé à des courses et j’espère être le prochain représentant britannique du succès et de l’héritage de Corvette Racing”.

Nick Tandy a affirmé que Corvette était la première équipe qu’il avait appelée après l’annonce de Porsche de mettre fin à son programme GTLM en IMSA faite en juin. Le Britannique ne sera pas trop dépaysé en arrivant chez Corvette qui est, comme Porsche, une machine à gagner : la marque de Détroit a en effet remporté quatre des cinq derniers titres Equipes GTLM en IMSA et trois des cinq derniers sacres Constructeurs, y compris cette année avec la C8.R dès sa première campagne. Il partagera la C8.R #4 à plein temps avec Tommy Milner et Alexander Sims qui se joindra au duo pour les courses d’endurance.

“Lorsqu’il est devenu évident qu’il n’y aurait pas de Porsche usine en GTLM, j’ai examiné les autres options possibles pour me permettre de continuer à courir dans un environnement officiel en IMSA. Corvette Racing est l’équipe de référence dans le domaine des courses d’Endurance avec l’histoire qu’elle a connue et la longévité qu’elle a eue avec le programme usine Chevrolet. La façon dont ils fonctionnent et le succès continu qu’ils ont connu de façon constante sont tout à fait incroyables. Quand l’opportunité s’est présentée qu’ils pourraient avoir un poste disponible, ce fut une décision assez facile à prendre. Avoir la chance de courir avec une équipe comme celle-là et dans le C8.R que j’ai eu un an pour regarder et affronter, une véritable arme GT, est inestimable. Tout est conçu pour aller vite en course, que ce soit à Watkins Glen ou au Mans. C’est quelque chose de très excitant.”

En plus de son objectif de développer une relation à long terme avec Corvette, le pilote GT de l’année via les Trophées Endurance-Info espère également qu’il pourra continuer à faire des apparitions dans les grandes courses hors USA. On a pu le voir cette année aux Total 24 Heures de Spa, qu’il a remportées avec ROWE Racing, aux 24 Heures du Nürburgring et aux dernières 24 Heures du Mans avec l’équipe G-Drive Racing by Algarve en LMP2. Si les 24 Heures du Mans semblent assurées puisque Corvette Racing se présente régulièrement au Mans (on verra la situation sanitaire en juin), le constructeur n’est pas présent en GT3, il faudra donc passer par d’autres marques…

Porsche va libérer six de ses pilotes d’usine, dont Tandy, à la fin de cette année, mais a laissé ouverte la possibilité pour eux d’obtenir de futurs volants avec des équipes clientes. Alors qu’Earl Bamber et Michael Christensen ont été affectés à de nouveaux rôles “clients” GT3, la situation de Tandy est plus complexe car il change de constructeur.

” Toute la saison, je vais me concentrer sur mon programme Corvette et le championnat IMSA. S’il y a des week-ends où nous ne sommes pas occupés ou nous ne faisons pas d’essais, peut-être qu’il se passera quelque chose d’intéressant dans une grande course européenne, par exemple. C’est quelque chose dont j’ai déjà discuté, et peut-être que si l’occasion se présente, c’est quelque chose que j’aimerais faire, un peu comme ce que j’ai fait les saisons précédentes où j’ai couru avec l’équipe CORE autosport (usine) en Amérique mais où j’ai ensuite participé à d’autres courses avec des équipes privées. Je souhaiterais continuer à faire à l’avenir, mais la priorité numéro un est d’essayer d’obtenir un autre championnat IMSA pour Corvette Racing.”