Les Trophées Endurance Info : et les vainqueurs sont…

L’année 2020 touchant à sa fin, Endurance-Info vous a proposé de voter pour vos coups de cœur de la saison. Après deux tours de votes, les trophées ont été décernés lors du Endurance-Café (la page Facebook est ici) de mardi dernier, émission animée par Thomas Bastin et Laurent Mercier. Si vous n’avez pas pu assister à l’annonce des résultats en direct (vous pouvez regarder l’émission en replay sur la page YouTube Endurance Café), voici les noms des lauréats des huit Trophées Virtuels Endurance-Info…

Pilote prototype de l’année…

Il n’y a pas eu débat dans cette catégorie où Filipe Albuquerque a gagné avec une avance confortable (30.2 % des suffrages). En même temps, le très rapide Portugais a tout raflé avec United Autosports : les titres ELMS (avec quatre pole et autant de victoires) et WEC en LMP2 ainsi que les 24 Heures du Mans en LMP2 ! Il est maintenant logiquement sur la liste des prétendants à un volant en LMDh / LMH…

L’incontournable Romain Dumas est 2e avec 21.1 % des votes alors qu’il n’a disputé qu’une seule course en LMP1, les 24 Heures du Mans (4e) chez Rebellion Racing (Rebellion R13 #3). Sa pointe de vitesse au Mans a joué. Romain Dumas était le pilote de l’année pour les lecteurs Endurance-Info il y a maintenant dix ans. Le podium est complété par le talentueux Nyck de Vries. Le Hollandais a roulé en WEC chez Racing Team Nederland (victoire à Fuji), chez G-Drive Racing en ELMS (victoire à Portimão) et en Formula E chez Mercedes. Il est désormais pilote de développement chez Toyota Gazoo Racing avec la nouvelle Hypercar.

Romain Dumas aux 24 Heures du Mans

Pilote GT de l’année…

Là aussi, son nom s’imposait tellement il a brillé cette année : Nick Tandy (21.2 % des votes). Le Britannique a remporté les Total 24 Heures de Spa sur la Porsche 911 GT3 R #98 de Rowe Racing avec un dernier relais de folie sous la pluie. Il a également gagné Petit Le Mans et les 12 Heures de Sebring en GTLM pour la compte de Porsche en IMSA ! Le vainqueur des 24 Heures du Mans au général en 2015 roulera l’an prochain à la concurrence, c’est à dire Corvette Racing en GTLM en IMSA.

Son dauphin est Raffaele Marciello avec 18.4 % des votes. Cette année, “Lello” a roulé avec GruppeM, AKKA-ASP, GetSpeed Performance et Team HTP Winward. Il a aidé son coéquipier Timur Boguslavskiy à rafler la couronne GT World Challenge Europe Powered by AWS. Il a signé la Super Pole des 24 Heures de Spa. Kevin Estre se classe 3e avec 16.9% des suffrages. Il a été champion du monde d’Endurance GT en 2018/2019, vainqueur des 24 Heures du Mans GTE Pro en 2018 et des 24 Heures de Spa en 2019. Cette année, il était en WEC en GT World Challenge Europe chez KCMG et en Intercontinental GT Challenge chez Dinamic Motorsport.

Porsche GT Team: Nick Tandy (GB)

Equipe prototype de l’année…

Ce n’est pas une surprise pour personne. United Autosports décroche ce Trophée haut la main (32.8 % des votes) avec les titres Equipes et Pilotes en ELMS en LMP2 et en LMP3, les titres Equipes et Pilotes en LMP2 en WEC et une victoire aux 24 Heures du Mans en LMP2 avec Filipe Albuquerque, Phil Hanson et Paul Di Resta.

La 2e équipe, avec 17.6% des votes, est Rebellion Racing qui évoluait cette saison en LMP1 en WEC. La structure suisse a tiré sa révérence en cette fin de saison. Panis Racing prend la 3e place. L’équipe française évoluant en ELMS avec son ORECA 07 #31 a terminé 4e du championnat et est montée sur la 3e marche du podium LMP2 aux 24 Heures du Mans !

Equipe GT de l’année…

Rowe Racing décroche la “timbale” avec 17 % des votes. Il faut rappeler que l’équipe a remporté deux des plus grandes courses GT au monde, le tout avec deux marques différentes : les 24 Heures du Nürburgring avec BMW et les 24 Heures de Spa avec Porsche.

Aston Martin Racing finit 2e avec 14.9 % des suffrages. L’écurie britannique est championne du monde GTE en WEC (Equipes et Pilotes avec Marco Sorensen et Nicki Thiim) et a remporté les 24 Heures du Mans en GTE Pro avec Maxime Martin, Alex Lynn et Harry Tincknell. AGS Events, la structure de Nicolas Gomar, se classe 3e avec 14 % des votes. Cette équipe a roulé en FFSA GT (champion Pro AM) cette année ainsi qu’en GT4 Europe (champion Equipes et champion Pilotes Silver).

24 Heures de Spa

24 Heures du Nürburgring

Espoir prototype de l’année…

Le lauréat est Gabriel Aubry qui était en WEC (LMP2) au sein de Jackie Chan DC Racing et en ELMS chez Algarve Pro Racing. Il recueille 18.3 % des votes. Il a remporté la dernière manche WEC courue à Bahrain sur l’ORECA 07 #37 avec Ho-Pin Tung et Will Stevens.

Le jeune français devance Louis Deletraz (17.3%) qui était sur la Rebellion LMP1 aux 24 Heures du Mans (4e). Il a aussi disputé le GT World Challenge Europe sur une des deux Porsche 911 GT3-R de GPX Racing. Edouard Cauhaupé ( 15 % des votes) qui évolue chez Cool Racing en Michelin Le Mans Cup (LMP3) est 3e. Il a aussi roulé en FFSA GT sur la Mercedes GT4 de CD Sport où il termine vice-champion Silver avec Fabien Lavergne.

Espoir GT de l’année…

Le Trophée revient au Danois Nicklas Nielsen, le vainqueur du Trophée Endurance GTE-Am en WEC sur la Ferrari 488 GTE #83 d’AF Corse avec les Français Manu Collard et François Perrodo. Le pilote officiel Ferrari totalise 21.7 % des votes. L’homme de 23 ans, champion ELMS 2019, a aussi brillé en GT World Challenge Europe cette saison.

Arthur Rougier est 2e, avec 18.2 % des votes, il était cette année en GT World Challenge Europe avec Sainteloc Racing. Valentin Hasse-Clot termine sur la 3e marche du podium. Il a roulé chez Garage 59 en GT World Challenge Europe et chez AGS Events en GT FFSA. Il totalise 17.4 % des votes.

Gentleman driver prototype de l’année…

Le lauréat, avec 39.6% des suffrages, est Julien Canal, le pilote LMP2 qui évolue en ELMS au sein de Panis Racing sur l’ORECA 07 #31 en compagnie de Nicolas Jamin et Will Stevens. Le Sarthois est monté cette année sur le podium des 24 Heures du Mans en LMP2 (3e).

Sur la 2e marche, on trouve Frits van Eerd (Racing Team Nederland, ORECA 07 #29) qui récolte 15.7% des votes. Il a remporté la manche de Fuji en WEC (LMP2) l’an dernier. Le 3e est Alexandre Coigny avec 9.7% des votes. Il a roulé cette année en ELMS et en WEC, en LMP2, sur l’ORECA 07 de Cool Racing.

Gentleman driver GT de l’année…

Le vainqueur de cette catégorie est le Français François Perrodo (40.2 % des votes). Le chroniqueur d’Endurance-Info a remporté cette année le Trophée Endurance GTE Am en WEC sur la Ferrari 488 GTE #83 couvée par AF Corse. Il faisait équipe avec Manu Collard et Nicklas Nielsen. Il n’y a pas eu débat pour la victoire de François Perrodo.

Le podium est complété par Nicolas Gomar (21,8 %, AGS Events, champion en catégorie Am en GT4 Europe et vice champion Pro Am en FFSA GT) et Jean-Luc Beaublique (20,2 %, AKKA-ASP en GT World Challenge Europe et FFSA GT). Le 4e est Christophe Hamon.

Vous avez été plusieurs milliers à jouer le jeu en votant et nous vous en remercions ! Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux Trophées Endurance-Info qui cette fois on l’espère seront bien réels et non virtuels…