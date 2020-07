Miniatures : les nouveautés du mois de juillet

La meilleure façon de fêter un anniversaire pour une marque impliquée en sport automobile, c’est de le faire avec une victoire ! A ce niveau, l’édition 2019 des 24 Heures de Spa est pourtant à oublier pour Bentley et le team M-Sport. Quatre Bentley Continental GT3 étaient engagées en Belgique avec des décorations inédites pour commémorer au mieux le centenaire de la marque. TSM les proposera très prochainement à l’échelle 1/43 et chacun y trouvera son équipage favori ! D’abord les #107 (Gounon – Kane – Pepper ; Ref TSM430489) et #108 (Soulet – Buncombe – Palttala ; Ref TSM430490), mais aussi les #109 (Baptista – Morris – Macleod ; Ref TSM430491) et #110 (Soucek – Derani – Ordóñez ; Ref TSM430492).

Du côté de Looksmart, les dernières miniatures sorties concernent les 24 Heures du Mans. Considérée comme une oeuvre d’art par un grand nombre d’inconditionnels de la marque au cheval cabré, la Ferrari 330 P3 est déclinée ici en trois versions des 24 Heures du Mans 1966 : la #20 (Scarfiotti – Parkes ; Ref LSLM102), la #21 (Bandini – Guichet ; Ref LSLM103) et la #27 (Ginther – P. Rodríguez ; Ref LSLM104).

La #27 était un Spyder et s’est révélé être la meilleure des “non Ford” cette année là. Elle a bien figuré en tête quelques instants le samedi vers 22 heures, mais c’était la troisième place qu’elle s’accrochait jusqu’à son abandon. Les deux autres 330 P3 ne verront pas non plus le drapeau à damiers malheureusement.

La marque Trofeu revient depuis quelques mois aux affaires avec la production de voitures de tourisme de la “grande” époque. On a vu ainsi l’arrivée de plusieurs BMW 2800cs, Ford Capri et autres Ford Escort ces derniers mois. Une des dernières en date est justement une Escort MK1 engagée aux 24 Heures de Spa 1972, la #46 (Menzel-Matthews ; Ref RR.be 18).

D’autres voitures de tourisme de cette belle époque vont suivre chez Trofeu lors des prochaines semaines, il faudra donc tenir cela à l’œil car ces miniatures sont limitées à 150 exemplaires la plupart du temps !

Après la reproduction à l’échelle 1/43, voici la Porsche 911 GT3-R GPX Racing #20 à l’échelle 1/18 ! Une miniature signée Spark, limitée à 750 exemplaires. La gagnante des 24 Heures de Spa 2019 (Estre-Lietz-Christensen ; Ref 18SB012) devrait se vendre comme des petits pains.

A l’échelle 1/43, de nombreuses miniatures des 24 Heures du Mans ou de Spa sont également arrivées dernièrement. Citons, par exemple, la Porsche 917LH #25 (Elford-Ahrens; Réf S0930) en pôle position aux 24 Heures du Mans 1970, ou encore l’Aston Martin Vantage R-Motorsport #62 (Vaxivière-Parry-Martin; Réf SB277) des 24 Heures de Spa 2019. Vous le voyez, il y en a pour tous les goûts encore une fois !



Une petite pensée enfin pour Alex Zanardi qui se bat actuellement pour sa vie suite à son accident de handbike. Spark avait reproduit cette superbe BMW Z4 engagée en Blancpain sprint 2014. En cours de saison, Alex avait eu la surprise de voir sa Z4 décorée de ses exploits en handbike, et plus spécialement lors du marathon de Hawaii auquel il avait participé en octobre 2013.

Une miniature signée Spark (Réf SP072) qui est toujours disponible ICI tout comme toutes les dernières nouveautés signées Spark que nous avons déjà présentées ICI.