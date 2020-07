Les nouveautés Spark du moment…

Entamons cette série de nouveautés avec trois modèles de la dernière édition des 24 Heures du Mans disputée en juin 2019. L’Enso CLM P1/01 #4 du ByKolles Racing team est désormais disponible au 1/43e sous la référence S7903. Rappelons que l’équipage composé de Tom Dillmann, Paolo Ruberti et Oliver Webb ne franchira pas la ligne d’arrivée.

Place à deux LMP2 avec une Ligier JS P217 (Panis Barthez Competition – #23) et une Oreca 07 (Jackie Chan DC Racing – #37). Le trio de pilotes de la Ligier JS P217, Will Stevens, René Binder et Julien Canal termina la course en 13e position du classement général tandis que l’équipage de l’Oreca 07 ne verra pas l’arrivée et abandonnera pendant l’épreuve (Ricky Taylor – Jordan King – David Heinemeier-Hansson). (Ligier #23 – réf S7910 / Oreca #37 – réf S7920)



Pour les inconditionnels des Total 24 Heures de Spa, qui vont devoir attendre jusqu’au mois d’octobre, et non pas fin juillet pour assister à cette épreuve mythique, voilà de quoi patienter un peu avec quelques modèles de l’édition 2019. Trois BMW M6 GT3 sont au menu des sorties avec les deux exemplaires du Walkenhorst Motorsport (#34 – réf SB257 / #36 – réf SB280) Des deux châssis posés sur la piste, seul celui portant le #34 (Catsburg – Jensen – Krognes) franchira la ligne d’arrivée, en onzième position au général. Le second abandonnera (Burchardt – Walenkhorst – Yount – Pittard)



La troisième allemande proposée par Spark n’est autre que celle engagée sous la bannière du team Schnitzer (#42) pour Augusto Farfus, Martin Tomczyk et John Edwards. Equipage qui ne verra pas non plus l’arrivée. (réf SB275).

Dernière GT3 de la classique spadoise, l’Aston Martin Vantage/R-Motorsport #76. Jake Dennis, Martin Kirchhöfer et Alex Lynn se partageaient le baquet de l’anglaise et une 19e place récompensera le travail de l’équipe au terme de cette édition très humide. (réf SB263)

Direction l’Allemagne maintenant avec la Mercedes-AMG GT3 qui s’est élancée en pole position des 24 Heures du Nürburgring 2019. Il s’agit du châssis arborant le #2 et inscrit par le Mercedes-AMG Team Black Falcon. Adam Christodoulou, Maro Engel, Dirk Müller et Manuel Metzger auront moins de chance en course avec un abandon. (réf SG558).

Le second équipage de l’écurie, qui roulait sur cette Mercdes-AMG GT3 #3 aura plus de réussite car après être parti de la 8e position de la grille, c’est une seconde place à l’arrivée qui saluera le travail des pilotes avec un quatuor composé de Maximilian Buhk, Thomas Jäger, Hubert Haupt et Luca Stolz. (réf SG522).

Voici maintenant la BMW M6 GT3 #100 (réf SG555) du Walkenhorst Motorsport qui elle non plus ne franchira pas le damier après 24 heures de course puisqu’un abandon stoppera la course des pilotes (Henry Walkenhorst – Andreas Ziegler – Jordan Tresson – Jörn Schmidt-Staade).

Dernière nouveauté pour aujourd’hui, la Porsche 911 GT3 R #911 du EBM (Earl Bamber Motorsport) avec laquelle Romain Dumas, Mathieu Jaminet et Sven Müller ont terminé les 10 Heures de Suzuka 2019 en 13e position à seulement deux tours des vainqueurs. Cette Porsche devrait ravir les fans des deux pilotes français ainsi que ceux qui aiment les livrées originales. (réf SJ089)