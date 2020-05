Les premières KTM X-Bow GT2 livrées dès l’automne prochain

Le constructeur autrichien KTM propose deux nouveaux modèles à la vente dès cette année avec la X-Bow GTX et la X-Bow GT2. Vingt-cinq modèles seront assemblés en 2020. Si le modèle GTX développera 500 chevaux, la version GT2 aura une puissance de 600 chevaux, toutes deux étant équipées d’un moteur d’origine Audi.

La KTM X-Bow GTX sera éligible dans différentes séries pour disputer des courses d’endurance et de sprint. On pourrait notamment la voir dans le championnat Creventic. Quant à la GT2, elle sera bien entendu en piste face à l’Audi R8 LMS GT2 et à la Porsche 911 GT2 RS Clubsport dans la catégorie initiée par SRO Motorsports Group.

Il en coûtera 230 000 euros pour le modèle GTX et 294 000 euros pour la GT2. Les premières livraisons auront lieu à l’automne prochain.

KTM précise que la version GT2 pourra rouler en GT World Challenge Europe Powered by AWS sur les meetings Sprint. Faut-il y voir là la présence de GT du GT Sports Club en GT World Challenge Europe ?