Les premières Audi R8 LMS GT2 livrées…

Audi Sport customer racing a débuté les livraisons des Audi R8 LMS GT2 peu avant Noël. Ce quatrième modèle du département compétition-client d’Audi Sport est assemblé sur le site de Böllinger Höfe, le même que pour les modèles routiers.

« Avec l’Audi R8 LMS GT2, nous ouvrons un nouveau chapitre de notre histoire », a déclaré Chris Reinke, patron de la compétition-client. « A partir de 2020, la catégorie GT2 apportera un plus au monde de la course GT par une nouvelle catégorie qui a immédiatement pris pied sur trois continents. De plus, la voiture de course est parfaitement adaptée aux track days. Malgré sa conception spécifique, elle a de nombreux points communs avec le modèle de production. Cela nous permet d’intégrer étroitement le processus de fabrication, dont nous sommes très fiers. »

Les 640 chevaux de l’Audi R8 LMS GT2 en font le modèle le plus puissant jamais proposé par Audi Sport customer racing. Les clients reçoivent la voiture de course en Gris Suzuka. Il faut tout de même débourser 338 000 euros pour s’offrir une R8 LMS GT2. Le modèle est éligible dans trois compétitions labellisées SRO, à savoir GT2 Sports Club America, Europe et Asia. James Sofronas a fait débuter la R8 LMS GT2 en GT Sports Club Europe à Barcelone à l’automne dernier avec une 3e place en Course 1.