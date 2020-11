La catégorie GTE dans l’impasse ?

Alors que les LMP1 hybrides ont tiré leur révérence il y a peu à l’occasion de la finale WEC sur le Bahrain International Circuit, que l’Alpine LMP1 sera intégrée en 2021 aux prototypes de la catégorie Le Mans Hypercar, il faut maintenant regarder ce qui va se passer du côté du GTE à moyen terme car son avenir semble plus qu’incertain.

Pourtant, Porsche a confirmé il y a quelques semaines la livraison de dix nouvelles Porsche 911 RSR à plus d’un million d’euros l’unité. Tout devrait donc aller dans le meilleur des mondes sachant que le plateau des dernières 24 Heures du Mans était composé de pas moins de 30 GTE. Si on prend le plateau GTE, on en compte en moyenne 16 en WEC, 10 en ELMS et 6 en IMSA. Quid de 2021 ?

On sait déjà que Porsche ne sera pas présent officiellement la saison prochaine dans le championnat américain en GTLM, ce qui laisse Corvette Racing et BMW Team RLL seuls en piste. Le programme BMW n’est pas encore confirmé et, à ce jour, seules les 24 Heures de Daytona sont assurées avec deux autos. AF Corse a bien essayé de mettre en place une présence en IMSA mais finalement le projet a capoté. Il reste Scuderia Corsa qui travaille le dossier. Il n’est donc pas exclu d’avoir seulement deux Corvette en GTLM sur les manches régulières du championnat IMSA.

Pour ce qui est de la partie WEC, Porsche et Ferrari poursuivront en GTE-Pro. Alors qu’on attendait Aston Martin Racing pour une saison supplémentaire, les choses ont brutalement changé ces dernières semaines, et ce en dépit d’un titre mondial fraîchement décroché. Les Vantage GTE officielles devraient déserter le GTE Pro en 2021. En revanche, des contacts ont été pris avec des équipes pour voir s’il était possible de faire rouler les autos. Les clients rouleront toujours en GTE Am où plusieurs Vantage sont attendues en 2021. AMR pourrait en contrepartie développer ses activités en GT3, un peu à l’image de Porsche dans la foulée de l’arrêt du LMP1.

Porsche et Ferrari devraient donc s’affronter avant de se retrouver en LMH (la catégorie qui regroupe Le Mans Hypercar et LMDh) si tout se concrétise comme on l’entend ici et là. Si Porsche et Ferrari rejoignent la catégorie reine, on ne voit pas les deux marques poursuivre avec un nouveau modèle en GTE. Aucun intérêt à développer une nouvelle GTE alors qu’un programme LMH pour aller gagner Le Mans coûterait moins cher.

Clap de fin pour les GT ? Certainement pas avec l’arrivée de la nouvelle réglementation GT3 en 2022. On rappelle que cette catégorie appartient à la FIA, contrairement aux catégories GT2 et GT4 qui sont à SRO. Stéphane Ratel a ramené les GT au Mans dans les années 90 et il pourrait bien être, cette fois indirectement, celui qui ramène un tas de marques GT en terre sarthoise. L’IMSA devrait passer déjà au GTD Pro et Pro-Am en 2022.

En 2022, BMW proposera sa nouvelle M4 GT3. La marque bavaroise sera la première à avoir une GT3 répondant à la nouvelle réglementation qui finalement ne sera pas si différente de l’actuelle puisque plusieurs constructeurs sortiront un nouveau kit et non une nouvelle auto. C’est le cas de Lamborghini et certainement Audi. Reste à connaître le prix des futures GT3 car s’il faut débourser près d’un million d’euros, ce sera alors la fin du concept mondial pour revenir à quelque chose d’élitiste. La période actuelle est clairement à contrôler les coûts, encore plus que par le passé.