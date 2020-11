IMSA : Scuderia Corsa vers un programme GTLM en 2021?

Scuderia Corsa pourrait accéder à la catégorie supérieure du GT en IMSA WeatherTech Sportscar, c’est à dire en GTLM, l’année prochaine !

De nombreuses sources ont indiqué à notre confrère de Sportscar365 qu’un passage en GTLM, idée soutenue par WeatherTech, est actuellement évalué avec au moins une Ferrari 488 GTE Evo. Cela permettrait à Ferrari de revenir dans la classe pour la première fois en six ans.

Cette décision intervient alors que Porsche se retire de la catégorie à la fin de la saison, ne laissant que BMW RLL Team et Corvette Racing, nouvellement couronnée championne de la catégorie 2020, comme concurrents à l’année. AF Corse a bien essayé de mettre sur pied un programme GTLM pour 2021, mais le projet n’est pas allé à son terme.

Le président de l’IMSA, John Doonan, avait déjà affirmé en septembre qu’un effort était en cours de la part de l’IMSA pour maintenir une grille de six voitures dans la catégorie, confirmant les discussions avec de multiples équipes cherchant à utiliser des Ferrari 488 GTE Evo et Aston Martin Vantage GTE l’année prochaine.

Bien qu’un soutien complet de l’usine pour 2021 soit exclu, le responsable de la compétition GT pour Ferrari, Antonello Coletta, a déclaré qu’il soutiendrait ses “équipes de clients fidèles” en GTLM l’année prochaine, “si elles envisagent de changer de catégorie”. Du côté de WeatherTech Racing, on “envisage toutes les options” pour 2021.

Pour rappel, l’un des pilotes de l’équipe, Cooper MacNeil a disputé les 24 Heures du Mans cette année dans la catégorie GTE Pro avec sa Ferrari 488 GTE. Il pourrait aussi upgrader sa voiture 488 GT3 actuelle qui vient de remporter Petit Le Mans.

Comme indiqué, Ferrari n’est plus revenu à plein temps en IMSA depuis 2015. La saison suivante, Scuderia Corsa avait disputé la Michelin Endurance Cup en GTLM avec des pilotes usine comme Alessandro Pier Guidi et Daniel Serra et avait ensuite quitté la catégorie. On a aussi pu voir la Ferrari 488 GTE Evo de Risi Competizione à plusieurs reprises sur les courses d’endurance, elle aussi avec des pilotes usine tels que James Calado, Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon et Daniel Serra comme lors des dernières 24 Heures de Daytona.

En attendant, Cooper MacNeil, Alessandro Balzan – qui a récemment remplacé Toni Vilander chez Scuderia Corsa – et Jeff Westphal vont disputer les 12 Heures de Sebring dans dix jours.