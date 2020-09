IMSA : présentation de la manche de Road Atlanta

Épreuve : 6e épreuve de la saison IMSA WeatherTech 2020, Grand Prix TireRack, en remplacement des Six heures de The Glen annulées

Circuit : Michelin Raceway Road Atlanta, Braselton, Géorgie. Il mesure 2.54 miles soit 4,088 km et compte 12 virages

Date : du 4 septembre au 5 septembre 2020

Durée : course d’endurance de six heures comptant pour la Michelin Endurance Cup

Le programme (heure française) :

Essais Libres 1 : vendredi 4 septembre de 16 h 00 à 17 h 00

Essais Libres 2 : vendredi 4 septembre de 20 h 25 à 21 h 40

Qualifications : samedi 5 septembre de 00 h 35 à 01 h 40

Course : samedi 5 septembre, départ à 17 h 35, arrivée à 23 h 35

Les courses de support :

Lamborghini Super Trofeo, Porsche GT3 Cup USA et Michelin Pilot Challenge

Live Timing & Résultats :

scoring.imsa.com ou sur l’application IMSA

La liste des engagés :

Retrouvez l’article sur les 28 engagés. C’est le retour des DPi et des LMP2 après la manche de VIRginia réservée aux GTLM et GTD. A noter des ajouts de troisième pilote depuis notre article comme Ryan Hunter-Reay, champion IndyCar et vainqueur d’Indianapolis 500 (Mazda DPi #55), Olivier Pla (Mazda #77), Colin Braun (ORECA 07 #18 Era Motorsport), Tristan Vautier (Cadillac Mustang Sampling Racing #5), Daniel Morad (AIM Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 #14), etc… La liste mise à jour est ICI, mais ne tient pas en compte du forfait ce matin de Performance Tech Motorsports (ICI)

Le Spotter Guide :

A télécharger ICI.

La BOP :

Les derniers changements au niveau de la Balance de Performance sont ICI.

Où suivre la course ?

Elle sera diffusée comme d’habitude sur IMSA TV…

Les records de la piste en qualifications IMSA :

DPi : Felipe Nasr, Cadillac DPi, 1:08.457 en octobre 2019

LMP2 : Kyle Masson, ORECA LMP2, 1:10.722 en octobre 2019

GTLM : James Calado, Ferrari 488 GTE, 1:15.639 en octobre 2019

GTD : Corey Lewis, Lamborghini Hurácan GT3, 1:19.530 en octobre 2019

Le championnat :

Quel suspens en DPi. Cinq équipages se tiennent en douze points. Renger van der Zande / Ryan Briscoe (Cadillac Wayne Taylor Racing #10) sont désormais en tête du classement avec 124 points. João Barbosa / Sébastien Bourdais (Cadillac # JDC Miller #5) sont 2e à seulement six points des leaders. Tristan Nunez / Oliver Jarvis (Mazda #77) sont à 3e avec 117 unités devant Pipo Derani (Cadillac #31, 115 points) et Jonathan Bomarito / Harry Tincknell (Mazda #55, 112 points). Grâce à leur succès à Road America, Helio Castroneves et Ricky Taylor reviennent dans le match avec 105 points, devant leurs coéquipiers, Dane Cameron / Juan Pablo Montoya (Acura #6, 104 points).

Chez les constructeurs, Cadillac prend la main avec 134 points devant Mazda (129) et Acura (125).

En LMP2, Performance Tech Motorsports est en tête avec 64 points mais est forfait à Road Atlanta, un seul devant PR1 Motorsports, trois sur DragonSpeed et quatre sur Era Motorsport.

La quatrième victoire consécutive de Corvette Racing en GTLM donne à Jordan Taylor et Antonio Garcia une avance de 19 points au championnat des pilotes (165). Derrière, tout le monde se trouve en sept longueurs. Bamber / Vanthoor comptent 146 points devant Gavin / Milner (Corvette #4) 145, Tandy / Mako (Porsche 911 RSR #911) 143, Krohn / Edwards (BMW #24) 141 et Spengler / De Fillippi (BMW #25) 139.

Chez les constructeurs, Corvette est en tête avec 170 unités devant Porsche (159) et BMW (156) !

Mario Farnbacher / Matt McMurry (Acura #86) sont maintenant en tête du championnat Pilotes GTD avec 115 poins soit le même nombre de points que Jack Hawksworth (Lexus #14). Son coéquipier, Aaron Telitz, est 4e à 3 longueurs devant Franckie Montecalvo / Townsend Bell (Lexus #12) avec 108 unités ! Grâce à leur victoire à VIRginia, Robby Foley et Bill Auberlen sont 5e avec 107 points devant Patrick Long / Ryan Hardwick (Porsche #16), 104, ce qui fait que tout ce petit monde se tient en 14 points !