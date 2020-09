IMSA, Road Atlanta : Performance Tech Motorsports déclare forfait

Le leader du championnat LMP2, Performance Tech Motorsports, s’est retiré du Grand Prix TireRack.com qui se déroulera ce week-end sur le circuit Michelin Raceway Road Atlanta.

Selon une déclaration de l’équipe basée à Deerfield Beach, en Floride, elle a choisi de ne pas participer à la course de Road Atlanta après avoir “examiné les restrictions de quarantaine et de déplacement qui affectent directement l’équipe et les pilotes”. Jusqu’à présent, seuls Don Yount et Cameron Cassels avaient été confirmés au volant de l’ORECA 07.

Il ne reste plus que deux voitures en LMP2 pour la deuxième manche de la Michelin Endurance Cup. Cependant, l’équipe Performance Tech Motorsports prévoit de participer aux 12 Heures de Sebring et à Petit Le Mans.