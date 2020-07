IMSA : Acura et BMW grands bénéficiaires de la nouvelle BoP

Le week-end prochain aura lieu la 4e manche IMSA WeatherTech SportsCar Championship de la saison 2020 sur le circuit de Road America, à Elkhart Lake, dans le Wisconsin. Pour rappel, la Cadillac DPi-V.R #31 d’Action Express Racing de Derani / Nasr a remporté la course de Sebring le week-end dernier.

Justement, la Cadillac DPi-V.R et l’Acura ARX-05 vont bénéficier d’augmentations de puissance dans le cadre de la dernière série d’ajustements de la BoP (Balance of Performance) de l’IMSA.

L’Acura DPi bénéficie d’une réduction de poids de 10 kg et d’une augmentation de puissance de 13 chevaux. La Cadillac DPi disposera, quant à elle, d’un restricteur d’air plus grand de 0,3 mm, ce qui se traduit par une augmentation d’environ 6,8 chevaux.

Alors que la Cadillac reste la DPi la plus lourde avec 960 kg, la Mazda RT24-P perdra 20 kg, ce qui la ramènera au poids minimum de 910 kg. Des ajustements de la capacité en carburant ont également été apportés à la Cadillac (- 6 litres) et à la Mazda (- 4 litres).

Dans la catégorie GTLM, la BMW M8 GTE subit un ajustement significatif avec une baisse de 10 kg et une augmentation de 14,3 chevaux pour Road America. Il est vrai que l’on avait vu les voitures allemandes à la peine à Sebring. Toutes les voitures GTLM ont bénéficié d’une augmentation de la capacité en carburant, la BMW obtenant le plus gros gain (+12 litres), tandis que la Chevrolet Corvette C8.R tournera désormais à 101 litres (+5 litres) et la Porsche 911 RSR-19 à 96 litres (+3 litres).

La capacité en carburant a été également modifiée en GTD. De légers ajustements de puissance concernent quatre voitures. La Lexus RC F GT3, qui a remporté les deux dernières courses, verra sa puissance réduite de 9,1 chevaux, de même que la Ferrari 488 GT3 Evo 2020, qui a été frappée par une réduction de 6,7 chevaux grâce à la suralimentation par turbo. L’Audi R8 LMS GT3 Evo et la Lamborghini Huracan GT3 Evo, quant à elles, bénéficieront d’un restricteur d’air plus grand de 1 mm, ce qui correspond à une augmentation respective de puissance de 13 et 12,5 chevaux.