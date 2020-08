IMSA, Road Atlanta : 28 engagés pour 6 heures de course

Direction le Michelin Raceway Road Atlanta pour le prochain meeting IMSA WeatherTech SportsCar Championship du 4 au 6 septembre où 28 autos sont attendues pour une course d’un format de 6 heures en remplacement de celle de Watkins Glen. Les équipages à trois pilotes seront donc de retour pour l’événement georgien.

Tristan Vautier retrouvera le baquet de la Cadillac DPi-V.R/Mustang Sampling Racing en compagnie de Sébastien Bourdais et Joao Barbosa. Une semaine après l’European Le Mans Series, Filipe Albuquerque renforcera l’équipage de la Cadillac DPi-V.R/Whelen Engineering Racing composé habituellement de Felipe Nasr et Pipo Derani. Olivier Pla et Ryan Hunter-Reay rouleront pour le compte de Mazda Motorsports. Acura Team Penske, Wayne Taylor Racing et JDC-Miller Motorsports conserveront leurs équipages à deux. Matheus Leust est attendu sur la Cadillac/JDC-Miller Motorsports avec Stephen Simpson.

La catégorie LMP2 verra en découdre trois équipes : Era Motorsport, Performance Tech Motorsports, PR1/Mathiasen Motorsports. Scott Huffaker débutera chez PR1/Mathiasen Motorsports et Colin Braun fera office de pilote/coach chez Era Motorsport.

Rien à signaler en GTLM avec les habituels protagonistes en piste. Du côté de la catégorie GTD, Dillon Machavern est attendu en renfort sur la BMW M6 GT3/Turner Motorsport. Le règlement stipule que les équipes doivent faire rouler trois pilotes sur les courses d’endurance. Trent Hindman et Shinya Michimi seront quant à eux chez Meyer Shank Racing. Darren Turner roulera pour le compte de The Heart of Racing.

La liste des engagés est ici