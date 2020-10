GT Open, Spa (C2) : Ramos/Chaves (McLaren/Teo Martin) s’imposent

Après Ferrari et AF Corse en course 1, c’est McLaren et Teo Martin Motorsport qui ont raflé la mise en course 2 à Spa-Francorchamps lors du meeting International GT Open.

Miguel Ramos et Henrique Chaves se sont imposés avec 5.9s d’avance sur l’Aston Martin Vantage GT3/TF Sport de Salih Yoluc et Charlie Eastwood. La Bentley Continental GT3/Team Lazarus de Fabrizio Crestani et Yannick Mettler est montée sur la dernière marche du podium. Vincent Abril et Louis Prette, vainqueurs la veille, ont terminé au pied du podium.

Joe Osborne et Nick Moss l’ont emporté en Pro-Am sur la McLaren 720S GT3/Optimum Motorsport.

Après 10 rendez-vous sur 12, Ramos/Chaves comptent 108 points, contre 100 à, Abril/Prette et 88 à Eastwood/Yoluc.

