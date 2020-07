GP Extreme, la structure à plusieurs branches…

Depuis la création de la structure en 2015, GP Extreme n’a cessé de prendre de l’ampleur. L’organigramme de GP Extreme possède maintenant plusieurs branches : GPX Racing, GPX Historic, GPX Store, eGPX, GPX Forest. Le team de Frédéric Fatien dirigé par Pierre-Brice Mena n’a pas mis longtemps à se faire un nom sur la scène GT internationale sachant que les autres activités de GP Extreme se développent elles aussi. Gros plan sur les différentes branches de GP Extreme.

GPX Racing, le team à battre…

Il aura fallu une seule participation aux Total 24 Heures de Spa pour que le nom de GPX Racing résonne sur la planète GT. Quelques semaines avant la plus grande course GT au monde, GPX Racing décide de faire rouler une Porsche 911 GT3-R pour la gagne avec Kévin Estre, Richard Lietz et Michael Christensen. Entre vouloir gagner et arriver à ses fins, il y a une différence de taille. C’est pourtant la Porsche aux couleurs Gulf qui a raflé la mise au nez et à la barbe d’une concurrence pourtant bien armée. Quand on connaît la complexité de Spa, on ne gagne pas par hasard dans les Ardennes belges. En fin d’année, le team tente une nouvelle expérience en Intercontinental GT Challenge aux 9 Heures de Kyalami, toujours avec son trio magique. Jusque dans les dernières minutes, la Porsche/GPX Racing a été en mesure de s’imposer et c’est une troisième place qui est venue récompenser l’équipage.

Après un nouveau podium de classe aux 12 Heures d’Abu Dhabi tout près de sa base, GPX Racing a eu moins de chance aux 24 Heures de Dubai en janvier dernier. C’est maintenant une campagne complète GT World Challenge Europe Powered by AWS qui attend GPX Racing avec deux Porsche qui reçoivent une livrée faisant référence à la Targa Florio 1970.

Avec Patrick Pilet, Mathieu Jaminet et Matt Campbell d’un côté, Romain Dumas, Thomas Preining et Louis Delétraz de l’autre, les ambitions sont forcément élevées.

GPX Academy forme des jeunes…

En plus de son équipe de course, GPX Racing suit aussi de jeunes pilotes de très près via la GPX Academy. Louis Delétraz en est le parfait exemple. Pur produit GP Extreme, le Suisse a gravi les échelons pour arriver jusqu’en Formule 1 chez Haas F1 Team. Oliver Goethe (Spanish F4) et Shonnal Kunimal (Go Kart) sont eux aussi membres de la GPX Academy.

GPX Historic perpétue la tradition…

Avec la branche GPX Historic, on parle bien de faire rouler de véritables bijoux sur des manifestations d’envergure telles que le Grand Prix Historique de Monaco ou Goodwood Revival. Revoir en piste une Amon AF 101, une Hesketh 308B, une March 761 ou des Group C de la grande époque ravit tous les passionnés de sport automobile.

GPX Store, l’endroit incontournable…

Basé sur le Dubai Autodrome, GPX Store est le lieu rêvé de tout passionné de sport automobile. Toute l’ambiance d’une course est en place dans un showroom que vous aimeriez tous avoir comme loft et y habiter toute l’année. Il faudrait bien plus d’une journée pour tout voir. La particularité est que tout est à vendre. Vous prenez un livre dans la bibliothèque, vous vous asseyez sur le canapé pour suivre une course sur un grand écran avec à vos côtés une Formule 1, des combinaisons de pilotes qui n’attendent que vous et on ne vous parle pas des casques. Endurance-Info a eu la chance de visiter GPX Store en décembre dernier (lien).

Déjà un titre pour eGPX…

Devant l’absence de toute compétition depuis mars, GP Extreme a regardé ce qui pouvait être mis en place du côte du virtuel. C’est de là qu’est née la branche eGPX. Louis Delétraz s’est attelé à porter les couleurs GPX Racing virtuellement et bingo ! Le Suisse a remporté le championnat SRO E-Sport GT Series sur la Porsche aux couleurs Gulf.

Les ambitions de GP Extreme ne s’arrêtent là puisque GPX Forest est en plein développement. L’objectif est de planter des arbres en Bourgogne afin de compenser l’empreinte carbone dépensée en compétition. Six-cents arbres ont déjà été plantés et 100 le seront après chaque course.

GPX Extreme profite du début de la saison pour lancer son nouveau site internet (lien). L’aventure GPX Racing ne va pas s’arrêter là car d’autres projets sont dans les cartons…