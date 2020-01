En visite chez GP Extreme Memorabilia à Dubai…

Chez GP Extreme, vous connaissez sans aucun doute GPX Racing, l’équipe de course qui s’est imposée en juillet dernier aux Total 24 Heures de Spa. GP Extreme, c’est aussi un gros département memorabilia situé dans l’enceinte même du Dubai Autodrome. Si vous passez par Dubai, ne manquez pas d’aller rendre une visite à GP Extreme.

Pour être tout à fait honnête, on ne savait pas trop à quoi s’attendre, mais l’endroit est le lieu rêvé de tout passionné de sport auto. Outre la Porsche 911 GT3-R tout juste revenue de Kyalami, une Ferrari 458 Italia GT3 et une Renault Sport R.S.01 sont exposées. Ce n’est pas tout car il y a des Formule 1 : Sauber, Benetton (x2), Caterham, Marussia. La Formule 2 de Louis Deletraz fait aussi partie des monoplaces présentes.

“Nous sommes installés ici depuis 5 mois”, nous a confié Pierre-Brice Mena, à la tête de GP Extreme. Son bureau, comme les autres, est un lieu unique où vous trouvez des casques originaux signés, des livres, des combinaisons, des livres, des miniatures, des gants et tout un tas de choses qui font que vous ne voyez pas le temps passé.

Un simulateur professionnel permet aux pilotes (et autres) de s’entraîner. “On tient à ce que l’endroit soit aussi un espace social avec la diffusion de courses”, poursuit Pierre-Brice Mena. “Cela permet aussi d’échanger des idées autour d’un café, de parcourir quelques livres de la bibliothèque. A terme, l’idée est de créer un Club GP Extreme.” Lors de notre passage, les 9 Heures de Kyalami étaient projetées sur l’écran, épreuve que GPX Racing a bien failli remporter. Les combinaisons, les gants et les casques de Kevin Estre, Richard Lietz et Michael Christensen, les trois vainqueurs de Spa, sont bien en place, tout comme la montre Blancpain prête à être accrochée au mur.

Vous l’aurez compris, GP Extreme Memorabilia tient à développer une communauté autour du sport auto mais aussi que le concept soit le lieu de rencontre pour les fans.

On a juste oublié de vous donner un détail ! Tout ce que vous pouvez voir est à vendre. Acheter une Formule 1 ? C’est possible. Un casque de Lewis Hamilton ou Michael Schumacher ? C’est aussi possible. Cela permet de renouveler les pièces présentes.

On a passé l’après-midi sur place et on doit bien avouer qu’on en ferait bien notre QG à plein temps.

Pour la petite histoire, dans un stand voisin, une Maki F101 est en cours de restauration. Vous vous souvenez de Maki ? Kenji Mimura et Masao Ono s’étaient mis en tête de construire une Formule 1.

