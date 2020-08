ELMS : présentation du Castellet 240

Un peu plus d’un mois après avoir disputé les 4 Heures du Castellet, la “caravane” de l’ELMS repose ses valises sur le circuit varois. Cependant, cette course du Castellet 240 ne sera pas pour autant identique à la manche d’ouverture de la saison en juillet, un final de nuit attend cette fois-ci les concurrents. Cela va permettre aux équipes et pilotes de se préparer pour les 24 Heures du Mans le mois prochain. Il y a un mois et demi, Alex Brundle, Job van Uitert et Will Owen l’avaient emporté (ORECA 07 #32 United Autosport).

Épreuve : Castellet 240 qui remplace les 4 Heures de Barcelone. Il s’agit de la 3e manche ELMS de la saison 2020.

Circuit : Paul Ricard, Distance (km) : 5.861, 5 virages à gauche, 8 virages à droite : 8

Date : du 28 août au 29 août 2020

La liste des engagés :

Le programme :

Essais Libres 1 : vendredi 28 août de 14 h 15 à 15 h 45

Essais Libres 2 : vendredi 28 août de 21 h 00 à 22 h 30

Qualifications : samedi 29 août de 11 h 40 à 12 h 30

Course : samedi 29 août, départ à 18 h 30, arrivée à 22 h 30 (de nuit)

Les courses de support :

Michelin Le Mans Cup, Ligier European Series

Live Timing & Résultats :

Classement du championnat

United Autosports domine le début du championnat 2020 de l’European Le Mans Series. Avec leur victoire à Spa, Phil Hanson et Filipe Albuquerque (ORECA 07 #22) sont en tête du championnat Pilotes avec 42 points devant leurs coéquipiers Alex Brundle, Job van Uitert et Will Owen (35 points). Les premiers non United sont les pilotes Graff à savoir Thomas Laurent, James Allen et Alexandre Cougnaud (20 points). Les hommes de G-Drive Racing sont 4e (20 points) à égalité avec Richard Mille Racing Team. Panis Racing est 6e (15 unités).

United Autosports, avec sa 2e victoire en deux courses, domine le LMP3 et possède déjà plus d’une victoire d’avance au niveau points (52). EuroInternational est 2e avec 23 unités, Graff 3e avec 22. Robert Wheldon, Tom Gamble et Wayne Boyd, les pilotes United, sont évidemment largement en tête des Pilotes.

En GTE, Kessel Racing, grâce à sa victoire en Belgique, est en tête des Equipes devant Proton Competition. David Perel et Michael Broniszewski mènent le championnat Pilotes avec 44 points soit sept de plus qu’Alessio Picariello, Christian Ried et Michele Beretta.

Où regarder Le Castellet 240

Cette troisième manche de la saison se déroulera à huis clos et les fans auront, comme pour les courses précédentes, l’opportunité de suivre les qualifications et la course en intégralité sur la chaîne YouTube de l’ELMS et la page Facebook de la série.

Le mot du directeur de course (site ELMS) :

Eduardo Freitas sera à nouveau aux commandes de la Direction de Course pour Le Castellet 240, voici son ressenti sur ce circuit.

« C’est un circuit exigeant avec une magnifique ligne droite où les voitures peuvent être poussées à leurs limites tant en termes de moteur que d’aérodynamisme. C’est un tracé idéal pour se préparer aux 24 Heures du Mans. De plus, lors de cette course, il y aura une partie de nuit ce qui est également bénéfique pour Le Mans.

Le fait d’être déjà venu au Castellet le mois dernier va faciliter le travail de tout le monde. Les équipes connaissent déjà leurs set up et la météo devrait être plus ou moins similaire, ce qui leur permettra d’optimiser leur expérience.

Courir de nuit, rend mon travail un peu plus difficile, car il devient plus compliqué de repérer les débris sur la piste, une nouvelle fois, comme au Mans, ce n’est pas juste un circuit de 13 km avec tous ses mystères. Il n’y a pas beaucoup de graviers au Castellet mais piloter de nuit est un défi, tout comme diriger la course de nuit. J’ai tout de même hâte d’y être. »

Les records du tour à battre :

LMP2 : Nyck De Vries (Aurus 01) en 1:40.139 19/07/2020

LMP3 : Tom Gamble (Ligier JS P320-Nissan) en 1:49.683 19/07/2020

LMGTE : Andrea Piccini (Ferrari 488 GTE Evo) en 1:52.098 19/07/2020