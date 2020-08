ELMS, Le Castellet 240 : 35 autos sur la liste des engagés

Après un passage par Spa-Francorchamps, l’European Le Mans Series revient au Paul Ricard pour une manche de 4 heures qui prend le nom de Le Castellet 240. Ce troisième rendez-vous se déroulera une nouvelle fois à huis clos en raison de la situation sanitaire actuelle. La première liste des engagés compte 35 autos : 15 LMP2, 12 LMP3, 8 GTE.

Aucun changement important en LMP2 si ce n’est que la présence de Ryan Cullen n’est pas confirmé sur l’ORECA 07/DragonSpeed. En revanche, le nom de Gabriel Aubry figure bien sur l’ORECA 07/Algarve Pro Racing. A noter que Sophia Floersch est inscrite sur l’ORECA 07/Richard Mille Racing. On note toujours l’absence de Carlin en LMP2 sachant que la rumeur d’un forfait aux 24 Heures du Mans se fait de plus en plus insistante.

Rien à signaler en LMP3 avec un plateau identique aux deux premiers meetings.

Du côté du GTE, Daniel Serra fait son arrivée sur la Ferrari 488 GTE/AF Corse #51 en remplacement d’Alexander West. Marcos Gomes, qui roulera pour HubAuto Corsa aux 24 Heures du Mans, pilotera la Ferrari 488 GTE/Kessel Racing #74 en compagnie de Michael Broniszewski et David Perel. Le Brésilien remplace Niki Cadei.

La liste des engagés est ici