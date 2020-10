ELMS : présentation de la finale à Portimão

La cinquième et dernière manche de la saison 2020 de l’European Le Mans Series se déroulera ce week-end sur le toboggan portugais de Portimão (Algarve).

Épreuve : les 4 Heures de Portimão

Date : du 29 octobre au 1er novembre 2020

Circuit : l’Autódromo Internacional do Algarve est situé à seulement 15 minutes des villes côtières de Portimão et Lagos. Il a ouvert ses portes en 2008 et peut présenter 32 configurations différentes. L’ELMS utilise la version de 4,653 kilomètres (15 virages).

La liste des engagés :

Le Spotter Guide :

Le programme (heure française) :

Essais Libres 1 : vendredi 29 octobre de 12 h 40 à 14 h 10

Essais Libres 2 : samedi 30 octobre de 9 h 00 à 10 h 30

Qualifications : samedi 30 octobre de 13 h 15 à 14 h 05

Course : dimanche novembre, départ à 12 h 00, arrivée à 16 h 00

Les courses de support :

Michelin Le Mans Cup, Ligier European Series, Alpine Elf Europa Cup

Le point au championnat :

United Autosports a décroché à Monza les titres Equipes et Pilotes avec Phil Hanson et Filipe Albuquerque (ORECA 07 #22) grâce à la 4e victoire de l’écurie cette année, la troisième consécutive du duo. Le seul suspens concerne la 2e place du championnat car elle donnera aussi un ticket pour les 24 Heures du Mans. Pour le moment, Alex Brundle, Job van Uitert et Will Owen (57 points) sur l’autre United (ORECA 07 #32) sont les mieux placés mais, mathématiquement, trois équipes (roulant avec des ORECA 07) peuvent leur chiper leur bien : Graff (Thomas Laurent, James Allen et Alexandre, 37 points), Panis Racing (Will Stevens, Julien Canal, Nico Jamin, 37 unités) et G-Drive Racing (Mikkel Jensen, Roman Rusinov, 36 points).

Robert Wheldon, Tom Gamble et Wayne Boyd sur la Ligier JS P320 #2 de United Autosports ont conservé la tête des LMP3 avec 68 points en Italie, mais voient l’un des vainqueurs de Monza, Martin Hippe (Ligier JS P320 #13 Inter Europol Competition), revenir à 10 longueurs. David Droux et Esteban Garcia (Ligier JS P320 #8 Realteam Racing) sont à 18 points, Niko Kairi (Ligier JS P320 #11 Eurointernational) à 19.

En GTE, Kessel Racing (David Perel et Michael Broniszewski Ferrari 488 GTE #74) a repris un peu d’air en tête des Equipes (et des Pilotes) grâce à sa victoire sur les terres de Ferrari. Proton Competition suit à la 2e place à seulement sept points (Alessio Picariello, Christian Ried et Michele Beretta Porsche 911 RSR #77). Les filles de la Ferrari 488 GTE #83 d’Iron Lynx occupent une belle 3e place, mais n’ont plus aucune chance pour le titre. Tout se jouera donc au niveau Equipes et Pilote entre Kessel Racing et Proton Competition.

Où regarder les 4 Heures de Portimão

Cette ultime manche de la saison se déroulera à huis clos et les fans auront, comme pour les courses précédentes, l’opportunité de suivre les qualifications et la course en intégralité sur la chaîne YouTube de l’ELMS et la page Facebook de la série. Endurance-Info vous fournira également les streamings ELMS et Michelin Le Mans Cup

Le mot du directeur de course (site ELMS) :

Cette fois encore, le Portugais Eduardo Freitas assurera la responsabilité de la direction de course. Il connait bien son tracé à domicile…

« L’Algarve se trouve dans mon pays et chacun est le bienvenu au Portugal. Nous sommes très fiers de recevoir tout le monde à Portimão. Plusieurs titres sont encore en jeu et c’est un circuit difficile. C’est une piste où les pilotes doivent bien mémoriser leurs repères, car ils ne sont pas très faciles. Le circuit est sinueux, il est connu comme les « montagnes russes » du sport automobile. Le revêtement de la piste a été entièrement refait, les bosses vues les années précédentes ont donc disparu et la météo semble vouloir être de notre côté pour ce week-end de course. Ce qui devrait offrir une grande finale à Portimão et une belle conclusion à la saison ELMS 2020 après tous les soubresauts avec lesquels nous avons dû composer cette année. »

Ce que les pilotes pensent du circuit de Portimão :

Filipe Albuquerque (United Autosports)

« Le championnat a beau être gagné, la pression est toujours là parce que nous devons être aussi bons que lors de la course précédente. Nous ne nous reposons pas sur nos lauriers, et nous nous rendons à Portimão avec le même objectif : faire la pole position et gagner la course. Si on veut rester devant, il faut continuer à travailler dur. »

Dino Lunardi (Ligier JS P320 n°13, Inter Europol Competition)

« Portimão est un circuit totalement différent de Monza. J’ai un double programme sur un seul et même weekend, puisque je vais également courir avec Motorsport98 en Michelin Le Mans Cup, alors ce sera assez chargé. Je veux apporter mon expérience à l’équipe et j’ai hâte de retrouver Martin (Hippe, ndlr). »

Michael Broniszewski (Ferrari 488 GTE EVO n°74 Kessel Racing)

« C’est un beau circuit où j’ai déjà beaucoup couru. C’est un bon tracé pour la dernière course de la saison, c’est difficile, très technique, alors la préparation de la voiture sera essentielle. Nous ferons de notre mieux. »

Les records du tour à battre :

LMP2 : Phil Hanson – 1’33’’22 (ORECA 07) – 27/10/2019

LMP3 : Lucas Légeret – 1’41’’093 (Norma M30) – 27/10/2019

LMGTE : Alessandro Pier Guidi – 1’42’’733 (Ferrari 488 GTE) 27/10/2019

Les faits et les chiffres :

Les 4 Heures de Portimão ont précédemment eu lieu en 2017, 2018 et 2019.

Le Portugal accueille depuis 2014 la manche de clôture de l’ELMS, avec une course à Estoril lors des trois premières années.

Les 4 Heures de Portimão ont été remportées au général par trois équipes différentes: IDEC Sport (2019, ORECA 07), United Autosports (2018, Ligier JS P217) et Graff (2017, ORECA 07).

Proton Competition a signé deux victoires en LMGTE en 2017 et 2018. Toutes catégories confondues, Christian Ried est le seul pilote à s’être imposé deux fois aux 4 Heures de Portimão.