ELMS, Portimao : 36 autos pour la finale !

La finale European Le Mans Series va se dérouler dans une semaine à Portimao (30 octobre/1er novembre) où 36 autos sont attendues. Si le titre LMP2 est déjà tombé dans l’escarcelle de United Autosports, les couronnes LMP3 et GTE ne sont pas encore décernées.

En LMP2, DragonSpeed ne sera pas du déplacement au Portugal avec son ORECA 07. Chez Algarve Pro Racing, Arjun Maini poursuit l’aventure mais l’Indonésien passe de la #24 à la #25 où il remplace Simon Trummer. Loïc Duval fait quant à lui son retour sur la #24. Le reste des équipages reste identique à la manche précédente de Monza.

Du côté de la catégorie LMP3, Dino Lunardi rempile sur la Ligier JS P320/Inter Europol Competition en compagnie de Martin Hippe. L’apport du Nîmois en Italie a été primordial pour la victoire décrochée à Monza. Alex Fontana fait son arrivée sur la Ligier JS P320/BHK Motorsport où il épaulera Tom Cloet et Julius Adomavičius.

La catégorie GTE passe de 7 à 10 autos pour la finale du Portugal. On note le retour de la Ferrari 488 GTE/AF Corse de François Perrodo, Manu Collard et Alessio Rovera. La Ferrari 488 GTE/AF Corse #51 de Daniel Serra, Steffen Görig et Christoph Ulrich sera elle aussi en piste. Gulf Racing fera rouler une Porsche 911 RSR pour Mike Wainwright, Andrew Watson et Ben Barker. A noter que Claudio Schiavoni sera épaulé par Nicklas Nielsen et Rino Mastronardi sur la Ferrari 488 GTE/Iron Lynx #60.

La liste des engagés est ici