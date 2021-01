Des groupes de travail technique mis en place pour le GTD Pro

L’IMSA a confirmé ce jeudi la création d’une catégorie GTD Pro, uniquement réservée aux GT3, ce qui provoque au passage la fin du GTLM en IMSA WeatherTech à partir de 2022. Afin d’être fin prête, l’IMSA va mettre en place des groupes de travail technique, similaires à ceux vus avec le LMDh, afin de finaliser les règlements pour cette nouvelle classe.

Bien que peu de détails aient été divulgués sur le plan technique ou sportif, à part l’utilisation des GT3 et l’éligibilité des équipes d’usine avec des équipages Pro, John Doonan doit encore définir les contours de ce GTD Pro.

“Nous avons pensé que le moment était bien choisi pour annoncer la GTD Pro, non seulement parce qu’il s’agit de la semaine des 24 Heures de Daytona, mais aussi en raison de nombreuses conversations, du calendrier du GTLM et de sa période d’homologation”, a déclaré le patron de l’IMSA à Sportscar365. “L’étape suivante de l’annonce (de jeudi) est la mise en place de groupes de travail technique, dans un cadre similaire à celui qui a été utilisé pour le LMDh. Nous avons l’intention de travailler avec les constructeurs et Michelin pour définir les prochains règlements techniques”.

Selon lui, le concept actuel verrait le GTD Pro et le GTD avoir les mêmes niveaux de performance, quelque chose de similaire aux catégories multiples de SRO au niveau des GT3, bien que cela reste à confirmer. La “stratégie pneumatique” avec le fournisseur exclusif Michelin doit également être formellement élaborée. “Pour l’instant, nous avons envisagé que les spécifications des voitures en GTD Pro et GTD soient les mêmes“, a déclaré John Doonan. “Mais jusqu’à ce que la réglementation technique finale soit terminée, nous devons continuer à obtenir les réactions des constructeurs”.

Lorsqu’il lui a été demandé si l’IMSA envisageait de modifier la classe GTD actuelle, en particulier au niveau des pilotes classés Bronze, il a répondu que ce point devait être “travaillé” également. “Nous n’avons pris aucune décision finale à cet égard”.

John Doonan a déclaré qu’il était “difficile de prévoir” la grille pour la saison 2022 en GTD, mais qu’ils cherchent à construire sur ce qu’ils ont déjà en GTLM. Chevrolet, BMW, Ferrari et Porsche sont représentés en GTLM aux 24 Heures de Daytona cette année et tous les constructeurs, à l’exception de Corvette, ont actuellement des GT3 dans leur ‘catalogue’. GM, cependant, a évalué l’adoption d’une Corvette GT3 et a soutenu le passage de l’IMSA vers le GT3.

“Ce serait certainement une bonne chose si nous pouvions égaler ce que nous avons vu ces dernières années en termes de nombre total de constructeurs. Mais il y a toujours de la place pour la croissance. Quatre constructeurs sont représentés en GTLM, ici, à la Rolex 24. Ce serait bien si nous pouvions au moins égaler ce chiffre. Le marché nous dictera.”

L’IMSA ayant adopté la réglementation GT3 pour le GTD, le Championnat du monde d’endurance de la FIA et l’European Le Mans Series sont donc les dernières séries qui devraient accepter les voitures conformes aux spécifications GTE l’année prochaine et il est “trop tôt pour dire” si la décision de l’IMSA aura une influence mondiale.

“Nous aimons partager nos stratégies avec l’ACO et nous assurer que nous faisons collectivement ce qu’il y a de mieux pour le sport, pour le public et les fans de ce sport, ainsi que pour les constructeurs qui y participent. Nous continuerons à travailler avec eux. Il y a tout juste un an, ici, lors de cet événement, nous avons annoncé le LMDh. Si j’avais une boule de cristal, j’espérerais sûrement qu’elle dirait que nous trouverons d’autres moyens d’avoir une convergence, mais il est trop tôt pour en parler précisément”.