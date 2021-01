Le GTLM, c’est fini, place au GTD Pro en 2022 !

En prélude des 24 Heures de Daytona, l’IMSA vient de confirmer l’introduction de la catégorie GTD Pro dans le championnat IMSA WeatherTech à partir de 2022. Les GT3 remplaceront donc les GTE !

Cette nouvelle catégorie sera ouverte aux pilotes et aux équipes usine, mais aussi aux équipes clientes. Les équipages seront soit des Pro-Am ou des Am-Am. Ils auront le choix de concourir soit dans la catégorie Pro, soit dans la catégorie GTD “standard”. Les classes GTD Pro et GTD seront toutes deux soumises au nouveau règlement technique GT3 de la FIA qui entrera en vigueur en 2022 et qui autorisera les nouvelles voitures, telles que la BMW M4 GT3, ainsi que celles mises à niveau grâce aux kits Evo.

“Le championnat IMSA WeatherTech SportsCar est depuis longtemps considéré comme mettant en vedette les plus grands constructeurs, équipes et pilotes de GT du monde entier et certaines des courses d’endurance GT les plus passionnantes et les plus compétitives au monde dans la catégorie GTLM”, a déclaré John Doonan, le patron de l’IMSA. “Nous pensons que le passage au GTD Pro offre la meilleure opportunité aux constructeurs et aux équipes de poursuivre cet héritage dans le futur. Nous nous attendons à une participation considérable des constructeurs lorsque nous lancerons la classe GTD Pro dans un an, lors de la 60e édition des 24 Heures de Daytona”. En effet, cela pourrait bien être la cas en janvier 2022 car l’IMSA compte actuellement neuf constructeurs en GTD à l’approche de la saison 2021.

Cette confirmation de la création d’une catégorie Pro avec des GT3 arrive à point nommé car le plateau GTLM commence à devenir squelettique : six voitures aux 24 Heures de Daytona, mais seulement trois confirmées à la saison, deux Corvette C8.R et une Porsche 911 RSR-19 de WeatherTech Racing.

Le manufacturier Michelin a été désigné comme fournisseur exclusif de pneus pour les deux catégories.