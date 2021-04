Barcelone, libres 2 : Team WRT se montre avant les qualifications !

Après United Autosports hier, c’est au tour de Team WRT d’occuper le haut de la feuille de temps. Louis Delétraz a été le plus rapide ce matin de la 2e séance d’essais libres de ces 4 Heures de Barcelone, première manche ELMS. Avec un 1’32”828 (Oreca 07 #41), il devance quatre autres Oreca 07, la #32 de United Autosports, la #21 de DragonSpeed (meilleur chrono des Pro Am), la #65 de Panis Racing et la #29 d’Ultimate.

Du côté des LMP3, la Ligier JS P320 #3 de United Autsosports a été la plus en vue grâce à un temps de 1’39”772 signé par Duncan Tappy. A la toute fin de la séance, la Ligier JS P320 #20 de Team Virage s’est emparé du 2e temps. La Duqueine M30-D08 #4 de DKR Engineering complète le trio de tête.

La Ferrari 488 GT3 #80 de Iron Lynx de Miguel Molina a établi le meilleur temps des GTE devant la Porsche 911 RSR-19 #93 de Proton Competition et la Ferrari 488 GTE #55 de Spirit of Race qui a sorti la Ferrari 488 GTE #83 des filles du Top 3 à la dernière minute.

Les chronos sont ICI

Les chronos pilote par pilote sont ICI

Rendez vous maintenant pour les qualifications qui débuteront à 14 h 40…

A suivre en streaming ICI…