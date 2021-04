DKR Engineering se montre intéressé par l’IMSA

DKR Engineering est sur tous les fronts encore une fois cette année que ce soit en Asian Le Mans Series, l’European Le Mans Series ou la Michelin Le Mans Cup. On avait laissé le patron de DKR Engineering, Kendy Janclaes, en Asian Le Mans Series au mois de février. Alors que la structure luxembourgeoise disputait le championnat asiatique pour la première fois, il gardera un bon souvenir de cette découverte. “J’ai vraiment bien aimé cette première expérience même si les résultats n’ont pas été au rendez-vous à cause de petits problèmes comme des tracks limits ou des drive through. Je serais d’accord pour disputer une deuxième année en Asian Le Mans Series. Si on pouvait retourner en Asie, ce serait très sympa, même si la formule proposée en 2021 était bonne,” a-t-il déclaré à Endurance-Info.

Depuis, DKR Engineering est revenue en Europe où elle est engagée sur deux championnats avec, à chaque fois, une Duqueine M30 – D08 en Michelin Le Mans Cup et en ELMS. Le nombre pourrait même augmenter à l’approche de Road To Le Mans. “Bien entendu, nous aurons la voiture qui roule à la saison en Michelin Le Mans Cup, mais j’ai deux autres Duqueine qui peuvent intégrer cette course. Donc, j’aimerais aligner trois LMP3 au Mans.”

Par contre, plus de trace de Jean Glorieux qui roulait habituellement avec Laurents Hörr. “Jean va disputer une saison en Ligier JS Cup France avec des amis, ce sera une année plus cool pour lui. Il pourrait néanmoins faire une ou deux manches avec nous.”

Kendy Janclaes regarde aussi de près un autre championnat pour l’horizon 2022. “Je serai intéressé pour rouler en IMSA. Peut être dès Petit Le Mans 2021 si c’est possible sinon ce sera pour 2022. J’aimerais y disputer une saison complète en LMP3, maintenant que cette catégorie est acceptée aux Etats-Unis. C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle j’ai pris des pilotes américains (Jon Brownson et Dario Cangialosi, ndlr) cette année en Michelin Le Mans Cup. “

Quant à un éventuelle arrivée en LMP2, alors que le team n’a plus grand chose à prouver en Michelin Le Mans Cup (quatre titres consécutifs), cela semble assez compromis. “Oui, je suis toujours intéressé, mais quel est l’avenir de cette catégorie ? J’ai des clients, certes, qui souhaiteraient y rouler, mais comment je fais si cela s’arrête fin 2022. C’est vraiment la mauvaise année pour acheter ce type de voiture si rien n’est confirmé rapidement.”