Winward Racing au départ avec une Mercedes-AMG GT3

Décidément, Winward Racing (WWR) sera présent sur plusieurs fronts cette année. En plus du DTM, du Michelin Pilot Challenge, du Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS et de l’International GT Open, l’écurie américaine confirme une Mercedes-AMG GT3 en GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Deux des trois pilotes sont connus et les deux sont des familiers de Winward Racing. Philip Ellis, 28 ans, sera de la partie avec à ses côtés Russel Ward, lui aussi 28 ans, et co-team principal. Le troisième pilote sera annoncé ultérieurement.

Le team managé par Christian Hohenadel dévoilera un programme supplémentaire sous peu.