WEC : Westbrook chez Aston Martin Racing pour la finale

Aston Martin Racing remanie l’équipage de son Aston Martin Vantage #98 pour la finale WEC de Bahreïn. Retenu aux 12 Heures de Sebring le même week-end, Augusto Farfus ne pourra pas défendre ses chances en GTE-Am dans la #98 en compagnie de Paul Dalla Lana et Ross Gunn.

C’est finalement Richard Westbrook qui assurera le rôle de troisième pilote. Le Britannique, qui a rejoint AMR cette année, a terminé 3e des 24 Heures du Mans en GTE-Pro.

« Je suis ravi de revenir chez Aston Martin pour la dernière manche de la saison WEC », a déclaré Westbrook, qui fera ses débuts dans la catégorie GTE-Am. « La classe GTE-Am est incroyablement compétitive et c’est une excellente occasion de me battre pour une victoire alors que la saison tire à sa fin. Courir pour une marque comme Aston Martin est un grand honneur et l’expérience de monter sur le podium au Mans, portant une combinaison verte de course britannique, lors d’une journée aussi spéciale pour la marque, est quelque chose que je n’oublierai jamais. Ce ne sera que ma deuxième course avec la Vantage, mais après Le Mans, j’ai l’impression que j’ai parcouru suffisamment de kilomètres pour me sentir chez moi dans la voiture. J’ai toujours aimé courir à Bahreïn, c’est l’un de mes circuits préférés, et c’est là que j’ai remporté ma première course en GT en 2005. »

L’Aston Martin Vantage #98 a toujours été en mesure de s’imposer sur la saison 2019/2020 mais rien n’y a fait. « Lorsqu’il est devenu clair que ni Augusto ni Darren n’étaient disponibles, Richard était un choix évident pour nous », a déclaré Paul Dalla Lana. « C’était une vedette au Mans et il connaît très bien la voiture et l’équipe. Nous avons eu le rythme et la performance toute la saison et ce serait vraiment super de terminer l’année avec une victoire. Je pense que nous le méritons en équipe. »