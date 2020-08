WEC : une nouvelle date pour la finale au Bahreïn

La saison 2019/2020 du FIA WEC se déroulera au Bahreïn comme prévu mais à une nouvelle date. L’événement est avancé d’une semaine compte tenu du remaniement du calendrier de Formule 1 où le Bahrain International Circuit doit accueillir la F1 à deux reprises fin novembre début décembre. Les 8 Heures du Bahreïn se dérouleront donc le samedi 14 novembre avec un départ prévu à 14 heures (heure locale).

Malheureusement, les organisateurs n’ont pas pu éviter une date commune avec les 12 Heures de Sebring.

Gérard Neveu, Directeur Général WEC : « Comme nous l’avions très clairement annoncé lors de la publication de notre calendrier révisé en avril, les dates étaient susceptibles d’être modifiées selon l’évolution de la crise sanitaire actuelle mais aussi en fonction des calendriers des autres Championnats du Monde FIA.

« Nous avons beaucoup de chance que le Circuit International du Bahreïn soit aussi conciliant pour accueillir le WEC durant ce qui sera pour eux une période extrêmement chargée. C’est bien sûr moins réjouissant que cette nouvelle date entre désormais en conflit avec les 12 Heures de Sebring IMSA, mais les calendriers de course condensés du second semestre sont le résultat d’une situation sans précédent et nous pensons que l’impact sur les deux séries sera minimal.

« Notre préoccupation majeure demeure celle de la santé de chacun et nous continuons de prendre toutes les précautions nécessaires pour nous assurer que nous vivrons une fin de Saison 8 heureuse et saine. »