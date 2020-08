WEC, Libres 1 : Rebellion Racing se montre

La Rebellion R13 #1, pilotée par Norman Nato, a fixé le premier temps de référence de ces 6 Heures de Spa-Francorchamps en 2:02.469. La machine de l’équipe suisse devance l’ Enso CLM P1/01 #4 de ByKolles Racing Team (2e temps) avec un peu plus d’une seconde. Les deux Toyota TS050 Hybrid #7 et #8 signent les 3e et 4e temps. Pour rappel, les deux “Toy” ont une EoT fort défavorable, elles perdent plus de trois secondes sur leurs meilleurs chronos.

A un dixième de la dernière LMP1 se trouve la meilleure LMP2, l’ORECA 07 #29 de Racing Team Nederland en 2:03.888 grâce à Giedo Van der Garde. On trouve ensuite les ORECA #38 de Jota, #22 de United Autosports, l’Alpine A470 #36 et l’ORECA #42 de Cool Racing.

En GTE Pro, les deux Porsche 911 RSR ont été à l’aise avec le meilleur temps (2:16.057) de la #92 de Michael Christensen et le 3e de la #91. Seule l’Aston Martin Vantage #97 a réussi à s’intercaler entre les deux voitures de Stuttgart. Les Ferrari 488 GTE Evo AF Corse sont 4e et 5e.

Ferrari signe le meilleur temps en GTE Am avec la 488 GTE #83 AF Corse de Nicklas Nielsen en 2:17.853. Pour rappel, ils mènent le championnat. L’Aston Martin Vantage AMR #98 et la Porsche 911 RSR n°56 de Team Project 1 suivent…

A noter que l’ORECA 07 #25 d’Algarve Pro Racing n’est crédité d’aucun temps en raison du test Covid-19 qu’a dû passer l’ensemble des membres de l’écurie. En effet, Gabriel Aubry, testé positif, a roulé pour l’équipe portugaise le week-end dernier en ELMS.

Les temps sont ICI.

Rendez-vous demain avec une journée très chargée : la deuxième (à 9 h 30 et la troisième séance d’essais libres (à 14 h) suivies des qualifications (18 h).