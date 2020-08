IMSA : Wayne Taylor en discussion avec trois ou quatre constructeurs pour 2021

Wayne Taylor Racing est lié officiellement à Cadillac depuis 2017. Alors que le contrat avec le constructeur doit être renouvelé à la fin de cette année, le patron lui même a révélé qu’il était en discussion avec “trois ou quatre” constructeurs différents pour l’année prochaine, mais aussi pour le moment où la plate-forme LMDh fera ses débuts.

Cependant, Wayne Taylor n’a actuellement “aucun accord ferme” avec un constructeur pour la saison 2021 de l’IMSA WeatherTech, alors que les spéculations vont bon train sur le fait que Wayne Taylor Racing pourrait passer de Cadillac à Acura.

Lors d’un entretien avec Sportscar365 samedi à Road America, Wayne Taylor a déclaré qu’il se focalisait sur un partenariat à long terme qui amènerait son équipe aux 24 Heures du Mans.

“Actuellement, je suis sous contrat avec General Motors”, a déclaré Wayne Taylor. “J’ai été approché par trois ou quatre constructeurs différents, mais il n’y a pas de contrat ferme. Si vous voulez que je vous déclare quelque chose, je dirais que mon option la plus proche est avec GM. Je suis avec eux depuis 28 ans. Tous ces gars ont été bons avec moi au fil des ans et ont été bons avec mes enfants. La loyauté est une chose importante.”

#10 Konica Minolta Cadillac DPi-V.R. Cadillac DPi, DPi: Wayne Taylor.

Tout en ne reconnaissant pas les discussions avec Acura, Wayne Taylor a admis que ce serait une “grande offre” s’il pouvait avoir son fils, Ricky, de retour à WTR à l’avenir. Il y a dix jours, Acura et Team Penske avaient annoncé qu’ils ne continueraient pas ensemble à l’avenir (ICI). Cet arrêt a ouvert la porte et on pourrait voir plusieurs équipes DPi soutenues par Acura en 2021. Pour rappel, Ricky Taylor tout comme le champion IMSA DPi en titre, Dane Cameron, sont sous contrat avec Honda Performance Development.

Wayne Taylor devrait probablement prendre une décision sur l’avenir de son équipe d’ici la fin du mois, une fois que la réglementation LMDh finalisée sera publiée. “Dès que ce jour-là sera arrivé, je saurai exactement où je vais”, a-t-il déclaré.

Il a aussi confirmé qu’un effort financier pour ramener son équipe aux 24 Heures du Mans serait l’un des facteurs déterminants. “Pour moi, c’est très important. Je ne peux pas y aller sans quelqu’un qui sera en position pour me financer correctement car c’est de scène mondiale dont il s’agit. Je pense que nous pouvons le faire. Tout dépend de l’argent. En ce moment, c’est une période difficile étant donné que personne ne sait vraiment ce qui se passe dans le monde avec ce virus. Il touche les sponsors et les constructeurs. Tout le monde se démène pour essayer de trouver une solution avec ça.”