IMSA : Acura et Team Penske se sépareront en fin d’année

La rumeur enflait depuis quelques jours et c’est désormais officiel : Acura a confirmé aujourd’hui que son partenariat avec Team Penske en championnat IMSA WeatherTech SportsCar prendrait fin après les 12 Heures de Sebring 2020 qui clôtureront la saison.

Une déclaration d’Acura a indiqué que le projet de trois ans avec la célèbre équipe de course, Penske, s’arrête d’un “commun accord”. Pour rappel, Team Penske fait courir l’Acura ARX-05, basée sur une ORECA, dans la catégorie DPi depuis la saison 2018. Cependant, seules quatre courses à ce jour ont été remportées.

Le point culminant de ce partenariat a eu lieu à la fin de l’année dernière, lorsque Acura Team Penske a remporté le championnat 2019 Equipes, Constructeurs et Pilotes avec Dane Cameron et Juan Pablo Montoya grâce à leurs trois victoires à Mid-Ohio, Detroit Belle Isle et WeatherTech Raceway Laguna Seca.

“Au nom de toutes les personnes chez Acura et HPD, nous aimerions remercier l’équipe Penske pour ses efforts incroyables et ses résultats impressionnants en course sur l’ARX-05”, a déclaré Ted Klaus, président de Honda Performance Development. “Le succès que nous avons obtenu ensemble pendant les deux premières années du programme nous rend encore plus déterminés à remporter plus de victoires, à défendre nos championnats et à conclure notre partenariat sur la plus haute des notes”.

Certes, Acura a empoché les trois titres IMSA 2019, mais ce qui semble faire grincer les dents c’est qu’aucune des trois plus grandes courses de la saison, à savoir les 24 Heures de Daytona, les 12 Heures de Sebring et Petit Le Mans, ne soient tombées dans l’escarcelle de la marque. Les deux dernières n’ont pas encore été disputées cette année, il reste encore donc deux chances de “sauver un peu les meubles”.

Qu’en est-il de l’avenir du programme DPi d’Acura ? Rien n’a filtré, mais il se pourrait que cela se poursuive avec une autre structure…