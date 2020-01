Watson chez Aston Martin à Daytona, Riberas promu pilote officiel

Avec deux Aston Martin Vantage GT3 au départ des 24 Heures de Daytona, la marque britannique compte bien briller dans la catégorie GTD.

Aston Martin Racing sera présent uniquement sur la classique de début d’année, tandis que The Heart of Racing disputera un programme complet.

Blessé quelques jours avant le Roar Before the Rolex 24, Paul Dalla Lana ne pourra pas défendre ses chances sur la Vantage alignée directement par Aston Martin Racing. Le Canadien se voit remplacé par Andrew Watson dans la Vantage GT3 pour épauler Pedro Lamy, Mathias Lauda et Ross Gunn.

“C’est une formidable opportunité pour moi”, a déclaré Watson. “Je suis très reconnaissant à Aston Martin de me donner la chance de continuer à montrer ce que je sais faire. Je connais bien la Vantage GT3, l’ayant pilotée en Europe la saison dernière. Tout est arrivé très vite mais je me concentre sur la préparation pour m’assurer de faire le meilleur travail possible et d’offrir un bon résultat pour l’équipe. Je n’ai jamais couru en Amérique auparavant, donc disputer la Rolex 24 comme première épreuve est incroyable. Nous avons une excellente équipe et nous devrions être compétitifs.”

Paul Dalla Lana a ajouté: “C’est vraiment dommage de ne pas pouvoir disputer la Rolex 24, une course qui me tient à cœur et en particulier avec Aston Martin où nous avons un sentiment d’inachevé. Mais je souhaite bonne chance à mes anciens coéquipiers Mat et Pedro, ainsi qu’à mon partenaire actuel du WEC, Ross, et je remercie Andrew d’avoir rejoint l’équipage aussi vite. C’est une course difficile mais c’est un équipage solide et je leur souhaite bonne chance à tous. J’ai hâte de revenir dans le baquet en février à COTA.”

Chez The Heart of Racing, deux pilotes officiels seront au volant en Floride avec Nicki Thiim et Alex Riberas. L’Espagnol vient d’être promu pilote Aston Martin pour l’Amérique du Nord. Ils seront rejoints par Roman de Angelis et Ian James à Daytona. Alex Riberas et Roman de Angelis se partageront le baquet de l’auto sur les courses courtes.