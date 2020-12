Volkswagen Motorsport met un terme à ses activités en sport automobile

Volkswagen Motorsport et le sport automobile, c’est terminé. Si l’information n’a pas de lien direct avec l’endurance, la nouvelle reste importante dans le petit monde du sport auto Le constructeur allemand a annoncé mettre en commun ses atouts pour la transition vers l’ère électrique mobile. Le personnel de Volkswagen Motorsport GmbH sera intégré à Volkswagen AG.

“La marque Volkswagen est en passe de devenir le principal fournisseur de mobilité électrique durable“, a déclaré le Dr Frank Welsch, membre du conseil d’administration chargé de la division du développement. “A cette fin, nous mettrons nos forces en commun et avons décidé de mettre fin aux activités de sport automobile de la marque Volkswagen. Le personnel du sport automobile sera intégré à Volkswagen AG. L’expertise technique approfondie des employés du sport automobile et le savoir-faire acquis dans le cadre du projet ID.R resteront avec l’entreprise et nous aideront avec mettre d’autres modèles efficaces à partir de la famille ID pour la route.”

Volkswagen Motorsport GmbH, basée à Hanovre, emploie 169 personnes qui seront recasées à Wolfsburg au cours des prochains mois. L’approvisionnement à long terme en pièces de rechange pour la Polo GTI R5 et la Golf GTI TCR est assuré. La production de la Polo GTI R5 pour le rallye expire à la fin de l’année. A titre d’information, Volkswagen Motorsport, c’est plus de 6 millions de ‘likes’ sur Facebook.

L’annonce arrive au lendemain de celle d’Audi qui stoppe ses activités en Formula E pour un programme en rallye-raid, la poursuite de la compétition-client en GT3 et une arrivée en LMDh.