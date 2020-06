VLN 1, H+2 : le top 5 groupé en quelques secondes…

Les concurrents du championnat Nürburgring Endurance Series offrent un très beau spectacle sur une Nordschleife qui reste sèche. A mi-course, la Mercedes-AMG GT3/GetSpeed de Marciello/Buhk/Schiller occupe le leadership.

Maxi Buhk vient de laisser son baquet à Fabian Schiller sur la #2. Durant la deuxième heure, les six premiers ne se sont guère quittés : Buhk (Mercedes), Assenheimer (Mercedes), Beretta (Audi), Müller (Audi), Jensen (BMW) et Kolb (Audi). On aurait pu assister à plusieurs sorties dans la grande ligne droite du retour quand la KTM X-BOW GT4, alors au ralentie en bord de piste, a perdu des morceaux de carrosserie. Tout le monde a réussi à passer sans encombre.

La Mercedes de Buhk et l’Audi de Müller ont ravitaillé en même temps, Jensen, Berreta et Kolb un tour plus tard. Seul Patrick Assenheimer a effectué une boucle supplémentaire. Le meilleur représentant Porsche est Julien Andlauer (Manthey Racing), 8e. Chez GetSpeed, Manu Collard vient de relayer François Perrodo, auteur d’un relais très solide.