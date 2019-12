[VIP] Que sont-ils devenus ? Andrea Barlesi, pilote d’Airbus chez EasyJet

Endurance-Info innove en lançant une nouvelle rubrique "Que sont-ils devenus ?" Leurs noms sont connus des paddocks, mais ils ont décidé ou ont été contraints de changer de vie.

Le premier épisode est consacré à Andrea Barlesi. A 28 ans, le Franco-Belge est passé du baquet d'une LMP2 en WEC à celui d'un Airbus A320 chez EasyJet. Une nouvelle vie professionnelle bien loin des circuits s'ouvre à lui sans la moindre amertume, sauf celles des promesses non tenues.

Après le karting et la Renault Clio Cup, Andrea Barlesi a remporté le titre Formula Le Mans 2010 en ELMS avant de passer sur une LMP2 chez OAK Racing. On l'a vu également en GT3, WTCC et Porsche Carrera Cup France. La période sport auto est maintenant derrière lui où l'aérien a remplacé le terrestre. Entretien...

Êtes...