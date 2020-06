Vincent Vosse (WRT) : “A Spa, il faudra avoir des phares bien réglés”

Pour la première fois, depuis des mois, quand on appelle Vincent Vosse, on entend des bruits de voitures de course en fond. Malgré une vilaine blessure, le patron de WRT a accompagné ses troupes sur le Nürburgring à l’occasion des quatre journées d’essais DTM. En fin de semaine, E-Team WRT va prendre part aux 24 Heures du Mans Virtuelles. Dans moins de 50 jours, l’écurie belge sera en course à Imola pour le lancement de la saison GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Les équipages pour la campagne GT3 n’ont pas encore été annoncés, mais à l’heure actuelle trois Audi R8 LMS GT3 sont confirmées en Sprint, trois en Endurance et deux en ADAC GT Masters. “Mon but est de faire rouler quatre Audi en Sprint et quatre en Endurance”, a confié Vincent Vosse à Endurance-Info. Malgré la situation actuelle, le soutien d’Audi Sport reste identique pour la saison à venir. Les équipages seront annoncés sous peu, mais on sait qu’on y retrouvera Dries Vanthoor et Mirko Bortolotti.

L’un des points d’orgue de la saison sera bien entendu les Total 24 Heures de Spa où WRT compte bien briller, son dernier succès dans les Ardennes belges remontant à 2014. Avec une course qui se déroulera fin octobre, les repères seront différents et ce n’est pas Vincent Vosse qui dira le contraire : “Il faudra avoir des phares bien réglés (rires). Quand on voit la météo en juillet dernier, on ne peut pas avoir de surprise même si la Belgique me surprendra toujours. Avoir Le Mans fin septembre et Spa fin octobre font que ce sera un peu particulier, mais la vie actuelle est particulière. On s’en souviendra de cette saison. Par chance, SRO a su réagir rapidement et je ne vois pas comment les choses auraient pu être mieux gérées.”

Ces changements mettent à mal la participation de WRT sur les manches IMSA même si l’écurie belge a l’habitude des challenges logistiques.

En attendant, les Audi RS 5 DTM sont de retour sur la piste et les pilotes WRT sont sur le devant de la scène avec un très bon Ferdinand Habsburg : “C’est une bonne chose d’être de retour en piste. Cela fait du bien d’entendre à nouveau des moteurs qui tournent sur des circuits. Les règles sont strictes, mais les essais se déroulent bien.” La température est prise à l’entrée du circuit, des tests de dépistage ont été effectués et tout le monde porte un masque à l’extérieur.

En fin de semaine, Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde, Fabrice Cornelis et Arne Schoonvliet vont disputer les 24 Heures du Mans Virtuelles sur une LMP2 aux couleurs AMP by WRT Group. Un nouveau challenge pour l’équipe de Vincent Vosse : “Fred (Colaux) est très impliqué avec l’équipe technique pour cet événement. On compte suivre cela en famille sur le circuit de Zolder où tout le monde sera réuni pour une petite soirée autour d’un barbecue sachant que les joueurs seront chez eux. Chacun a son simulateur et son environnement. L’équipe technique sera à Zolder où nous aurons un ingénieur data, un ingénieur pour la stratégie, un spotter et un coordinateur. C’est un vrai travail pour l’équipe. On a préparé une course de 24 heures en seulement trois semaines.”