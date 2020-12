Vincent Vosse (WRT) : “Audi en LMDh est une très bonne nouvelle !”

Après une saison bien remplie qui a vu WRT rafler plusieurs titres en GT World Challenge Europe Powered by AWS, dont la couronne principale, le team belge termine sa saison 2020 par la finale Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli à Kyalami. Deux Audi R8 LMS GT3 sont en piste en Afrique du Sud avec deux solides équipages. Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde et Markus Winkelhock sur l’Audi #31, Mirko Bortolotti, Frédéric Vervisch et Charles Weerts sur la #32.

Les troupes de Vincent Vosse ont été actives dans plusieurs championnats cette année : GT World Challenge Europe, DTM, ADAC GT Masters, IGTC. Le programme 2021 n’est pas encore finalisé, mais on s’achemine vers un copier-coller de 2020, le DTM en moins, le LMP2 en plus.

On en saura plus sur les intentions de WRT début 2021, mais ce qui est sûr, c’est que le programme GT3 avec Audi se poursuivra. “On monte un programme GT comme on le fait chaque année”, a confié Vincent Vosse à Endurance-Info. “WRT visera une nouvelle fois le GT World Challenge Sprint et Endurance. L’Intercontinental GT Challenge et l’ADAC GT Masters feront partie du menu.” En revanche, une présence au sein du nouveau championnat DTM réservé aux GT3 n’est pas confirmée.

Compte tenu de l’arrêt du programme DTM, l’équipe technique pourrait trouver refuge dans le programme LMP2. “Le projet LMP2 reste en cours”, précise Vincent Vosse. “Cela prend du temps et de l’énergie. Nous allons déjà débuter 2021 avec les 24 Heures de Dubai.” Une Audi R8 LMS GT3 est engagée sur la classique de début d’année. En revanche, les 24 Heures de Daytona 2021 ne figurent pas sur l’agenda de WRT.

Le programme LMP2 est plus orienté vers le WEC même si la piste ELMS n’est pas totalement à écarter. L’objectif est clairement d’aller aux 24 Heures du Mans dès 2021 et une présence en WEC permet d’avoir le précieux ticket.

La bonne nouvelle reste l’arrivée d’Audi en LMDh, ce que confirme Vincent Vosse : “Audi est notre marque de prédilection, donc voir Audi en LMDh est une très bonne nouvelle. Il est clair que, pour nous, les choses vont dans le bon sens. Il y aura des possibilités même si rien n’est finalisé sur le dossier. Est-ce qu’on sera actif avec Audi en LMDh ? Je ne sais pas mais cela en prend le chemin.”

En attendant, une présence en LMP2 permet d’appréhender une nouvelle discipline sachant que du côté de WRT, on ne viendra pas pour faire de la figuration : “On ne viendra pas simplement pour le simple but de rouler en LMP2. L’objectif est clairement d’y briller, mais pour cela il faut tout réunir. J’ai des gens que je ne peux pas garder sans le moindre programme.” La seule expérience de WRT sur la piste en LMP2 s’était soldée par une deuxième place aux 4 Heures de Spa (ELMS) avec une Ligier JS P2 partagée par Will Stevens, Dries et Laurens Vanthoor. L’autre expérience était virtuelle avec une participation aux 24 Heures du Mans Virtuelles en juin dernier avec une 7e place finale.

Les programmes 2021 seront annoncés ultérieurement. Du côté du GT3, il faut s’attendre à voir au moins le même nombre de voitures que cette année, à savoir trois en Endurance et trois en Sprint. Audi Sport customer racing devrait apporter le même soutien que sur la saison écoulée. WRT doit disputer en parallèle un programme Intercontinental GT Challenge complet en 2021.

WRT voit d’un bon œil l’arrivée des GT3 en remplacement des GTE. “Je suis partisan pour que les GT3 puissent rouler au Mans à l’avenir”, précise Vincent Vosse. Si tel devait être le cas, il ne serait alors pas exclu de voir l’écurie belge en LMDh et GT.

Concernant ses effectifs 2021, Vincent Vosse n’a pas donné de noms, mais on a compris qu’il y aurait des têtes connues de l’équipe ainsi que quelques nouveaux noms qui devraient aligner les bons chronos.