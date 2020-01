Vidéo : The Heart of Racing se prépare au début de saison de l’IMSA

Après une absence de quatre ans, The Heart of Racing est de retour en tant qu’équipe en IMSA dans le but de collecter des fonds pour l’hôpital pour enfants de Seattle. Cette équipe de course, entièrement financée par deux gentlemen, utilise la plateforme des sports mécaniques pour sensibiliser et collecter des fonds pour le Seattle Children’s Hospital par l’intermédiaire de Team Seattle. Le but est de faire avancer la recherche en cardiologie pédiatrique, les soins médicaux et la formation des chirurgiens et des médecins dans le monde entier. Une Aston Martin Vantage GT3 est engagée à la saison et sera donc présente aux prochaines 24 Heures de Daytona pilotée par Ian James, le pilote officiel Nicki Thiim, Roman De Angelis et Alex Riberas. Elle est engagée en catégorie GTD.