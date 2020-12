Vidéo : Quand une Ferrari F40 faisait du drift sur la neige au Japon

La vidéo a été vue plus de 4 millions de fois depuis sa mise en ligne en 2016 et il y a fort à parier que vous soyez tombé dessus à un moment ou à un autre. Pour celles et ceux qui auraient manqué une Ferrari F40 sur la neige, Endurance-Info vous propose une piqûre de rappel.

Pour la petite histoire, la Ferrari était conduite par Takeshi Kimura, patron-pilote de Carguy, qu’on a vu en Asian Le Mans Series et 24 Heures du Mans. Kimura-san a été élu gentleman driver de l’année en Asian Le Mans Series.

Le tournage de la vidéo a eu lieu à Ryoo Ski Park tout près de Nagano.