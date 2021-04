Vidéo : à la découverte du 2e équipage IDEC Sport

Deux ORECA 07 sont engagées par l’équipe française IDEC Sport en European Le Mans Series. En plus de celle que l’on voit habituellement, la #28 de Paul-Loup Chatin, Paul Lafargue et Patrick Pilet, une seconde LMP2 est présente, la #17.

Il s’agit en fait de l’équipe ERA Motorsport que l’on voit évoluer en IMSA tout au long de l’année. Cette année, la structure américaine a décidé d’évoluer aussi en Europe afin de mieux préparer les 24 Heures du Mans.

Elle bénéficie du soutien technique et logistique d’IDEC Sport. On y retrouve Dwight Merriman, Kyle Tilley et Ryan Dalziel au volant. La vidéo ci-dessous vous en dit plus sur les trois pilotes.